تعتبر تويوتا افالون 2022 واحدة من أكثر السيارات فخامة في المملكة العربية السعودية، وهناك عدد كبير من الفئات من هذه السيارة بأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات، وتنخفض أسعار السيارات عادة مع مرور الربع الأول من العام، ويرجع ذلك لاعتبارات كثيرة منها اقتراب موعد طرح الموديل الأحدث والتنافسية العالية المتواجدة في سوق السيارات حيث تتبارى الشركات طوال الوقت على اختيار المستهلك لمنتجاتها.

انخفاض تويوتا افالون 2022 ستاندر بنسبة خرافية 100%.. افالون ملكة السيارات

تعرضت افالون 2022 ستاندر الانخفاض في السعر يتراوح ما بين الـ 2000 ريال إلى 2500 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة حاليا لدى عبداللطيف جميل فئة ستاندر هو 139 ألف 35 ريال سعودي.

كذلك سعر افالون قبل الانخفاض كان يجري التعامل من خلاله مطلع عام 2021 وقت طرحها للأسواق.

مزايا افالون ستاندر الخرافية في المملكة العربية السعودية

محرك سيارة افالون ستاندر بسعة 3.5 لتر 6 اسطوانات ينتج قوة تقدر بـ297 حصان ميكانيكي.

وفي الوقت نفسه ناقل حركة السيارة اتوماتيكي، استهلاك السيارة هو 13 كم لكل لتر وقود.

السيارة تحتوي على مثبت سرعة ونظام دخول ذكي مع زر ايقاف وتشغيل المحرك.

هناك شاشة لمس بجودة جبارة في تابلوه السيارة وهي بمقاس 17 بوصة وهي عالية الجودة.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على وسائل امان قوية منها الوسائد الهوائية ونظام توزيع الفرامل.

كذلك تحتوي السيارة على خامات تقفيل قوية وفاخرة خاصة المستخدمة في فرش اماكن الجلوس الداخلية.

كشافات السيارة الامامية تناسب كشف جميع انواع الطرق المظلمة وشديدة الظلام وكذلك ذو الإنارة الخافتة.

كاميرا خلفية لتفادي العثرات اثناء استعمال وضعية الرجوع للخلف.

تويوتا تحقق نجاح ساق بـ افالون وموديلاتها الأخرى في المملكة العربية السعودية