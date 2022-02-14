المواصفات والمميزات الخاصة بسيارة بيستون T99 2022 وسعرها في الأسواق

تنتمي السيارة بيستون T99 إصدار 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدام حيث أنها تتمتع بمزيد من التطور والأناقة والإمكانيات الحديثة ووسائل الترفية المختلفة التي جعلتها تلفت أنظار الأفراد والعائلات لها وسط عالم السيارات الكبير، كما إعتمد مصمم السيارة على فكرة الضوء والظل أثناء عمل التصميم الخارجي لها فهي ضمن السيارات الهاتشباك المصنعة بالصين حديثاً فهي تمكن السائق من خوض تجربة للقيادة رائعة والإستمتاع للركاب برحلة قيادة شيقة في ظل توافر كافة وسائل الراحة والأمان.

مواصفات السيارة بيستون T99 2022

توفرت السيارة بالألوان المتميزة مثل الأصفر والأبيض والأزرق كما توفرت السيارة بعدة فئات وهم (ديلوكس – بريميوم – ليمو)، ولا تختلف كل فئة عن الأخرى في الكثير من المواصفات، وفيما يلي سوف نوضح أهم مواصفات السيارة من الداخل والخارج:

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة محرك سعته 2 لتر رباعي الإسطوانات، يستطيع أن يولد قوة تصل إلى 224 حصان.

يوجد بالسيارة ناقل حركة أتوماتيكي يبلغ عدد سرعاته 6 سرعات.

يتوفر بالسيارة شاشة ترفيهية تعمل باللمس ويمكنها تقديم المعلومات للسائق أيضاً قياسها 12.3 بوصة.

مكبرات الأصوات في السيارة يبلغ عددها 6 مكبرات بالإضافة إلى مكيف الهواء الذي يعمل أتوماتيكياً وتوافر حاملاً للأكواب.

المواصفات الخارجية

قياس عجلات السيارة هو 20 بوصة حيث جاءت من النوع الرياضي.

تمتلك السيارة نظام يعمل على قياس ضغط الهواء في الإطارات أثناء القيادة.

تتميز مقاعد السيارة أنها من الجلد الطبيعي ويمكن التحكم بها إلكترونياً لتحديد الوضعية المناسبة للراكب.

تحتوي السيارة على فتحة سقف بانورامية بالإضافة إلى إضافة تطعيمات من الخشب على جميع أبواب السيارة.

مميزات الأمان في السيارة بيستون T99 2022

يتوفر بالسيارة نظام يقوم بتنبيه السائق في حالة النعاس أثناء القيادة.

تحتوي السيارة على المكابح المانعة للإنغلاق والتي تعرف ABS.

يتوفر بالسيارة وضعيات تساعد في القيادة الذاتية يبلغ عددها 15 وضعية.

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