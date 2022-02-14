العظمة والجمال ... سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2022 مميزاتها ومواصفاتها وفئتها وأسعارها الرائعة

سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2022، تمتلك شركة كيا مكانة عريقة للغاية بين أنواع السيارات المتنوعة، وهذا بسبب ما تمتلكه من مميزات متنوعة وجودة كبيرة، إلى جانب سعر السيارة الممتاز للغاية، والجدير بالذكر أن الشركة الكورية كيا قد وفرت الكثير من فئات السيارات المتنوعة التي تتبع كيا سبورتاج 2022، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على ما تحمله سيارة كيا سبورتاج 2022 من مواصفات ومميزات متنوعة أسعار طرحها في الأسواق تابعونا.

سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

من بين مواصفات السيارة أنها ذات إطارات متنوعة وقوية ذات قياس 19 بوصة.

وطول السيارة يبلغ نحو 183.4 بوصة، وقاعدة الإطارات ذات مقاس 108.4 بوصة.

السيارة من الداخل بها الكثير من التقنيات الحديثة ووسائل الترفيه منها وجود شاشة للمعلومات تعمل.

من خلال التحكم الوسط وذات قياس يبلغ نحو 12.3 بوصة، كما أنها تعمل على جميع أنظمة أبل كار بلاي وأندوريد أوتو.

تدعم السيارة تقنية الشحن اللاسلكي الخاص للهواتف المحمولة الذكية، كما أن يوجد بها نظام ملاحي وبها كشافات بالأمام تعمل بنظام الليد.

تضم السيارة منظومة من الطرازات التقنية والتي توفر أنظمة الأمان والحماية ومن بينها أنظمة التنبيه السابق عند التصادم.

يوجد بالسيارة نظام الفرامل الذاتية يتم تفعيله بحالات الطوارئ، كما أن يوجد بها نظام السير خارج المسار وتقنية أخرى تقوم بالمحافظة على المسار.

يوجد بالسيارة نظام خاصة للمراقبة للنقاط العمياء التي يتمكن السائق من رؤيتها.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتميز السيارة كيا سبورتاج 2022 بمساحة كبيرة للغاية من الداخل، هذا إلى جانب أنها تدعم أنظمة حديثة للمعلومات.

بمساحة كبيرة للغاية من الداخل، هذا إلى جانب أنها تدعم أنظمة حديثة للمعلومات. واجهة السيارة متميزة للغاية، كما أن عواد السيارة قد تم وضعها بطريقة مخفية.

يوجد بها الكثير من طرق القيادة المتنوعة منها سمارت وكمم وفرت.

يوجد بالسيارة لوحة عدادات رقمية متوفرة بمقاس يبلغ نحو 12 بوصة وتعمل بتقنية اللمس.

هذا بالإضافة احتواء السيارة على وسائد هوائية بالأمام وكذلك من الجوانب.

سعر سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2022

قد تم بالفعل طرح السيارة في الأسواق المحلية والعالمية وسعرها يبدأ من 90 ألف ريال سعودي وقد يصل نحو 115 ألف ريال سعودي للفئة الثانية.