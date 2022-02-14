الوحش الياباني وصل.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا من أهم ما يتم عمل بحث عنه، حيث تعتبر المركبة الأشهر تويوتا تندرا من أهم أنواع السيارات التي من الممكن أن تسير على أصعب الطرق الوعرة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تلك السيارة الأشهر والتي تتمتع بالعديد من المواصفات والتي تعد منطبقة مع أفضل المعايير العالمية لتصنيع السيارات، وسنوضح أهم المواصفات التي تجذب الكثيرين لاقتناء السيارة من نوع تندرا المميز، وإليكم أهم تجهيزاتها وأقوى المزايا التي تتوفر فيها، مع بيان أهم المعلومات عن تكلفة السراء للسيارة بالسوق المحلية.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا

نتحدث عبر تلك الفقرات عن الأسعار والمواصفات للسيارة تويوتا تندرا، والتي تعتبر من السيارات القوية، والتي لها مزايا خاصة للتصميم الخارجي، وتصميم مقصورتها الداخلية وأهم ما تتميز به من مواصفات ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات سيارة تويوتا تندرا

مواصفات سيارة تويوتا تندرا نقوم بذكرها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة بالقوة التي تعدل ثلاثمئة ثمانية وأربعين حصان.

السعة الخاصة بالمحرك تصل لنحو سبعمائة وتسعين نيوتن لكل متر.

السيارة متوفر بها الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك والمقسم لعدد عشرة من السرعات المتدرجة.

القدرة الخاصة بالسحب للسيارة تصل لنحو اثني عشر ألف رطل؟

المجموعة الخاصة بالنقل من النوع الهجين.

أهم التجهيزات لتلك السيارة

السيارة تتمتع بعدد من أقوى التجهيزات للأمن وأفضل مستوى من القيادة الآمنة، والتجهيزات نذكرها من خلال ما يلي:

تتواجد الوسائد الهوائية والتي تقي الرضوض وكذلك تحمي من الاصطدام.

السيارة متوفر فيها أيضا المكابح والتي تمنع الانغلاق والنظام الخاص بعملها هو النظام إي بي إس.

الإطار الخاص بتلك السيارة يمتاز بالقوة وقد تم تصنيعه من خام الفولاذ

متوفر تكييف أوتوماتيك بالسيارة.

إضاءة قوية بتقنية الليد.

متواجد أيضا مشغل للسي دي، وراديو مدمج.

تكلفة شراء السيارة

من أقوى السيارات التي تتوفر بالأسواق المحلية وعلى مستوى السوق العالمية للسيارات والسعر متفاوت حسب التجهيزات التي تتوفر في تلك السيارة الأكثر تميز والتي تبدأ أسعارها من مائة أربعة وثلاثين ألف دولار.