قنبلة الموسم الفريدة ..سيارة تويوتا بيلتا Toyota Beltaبمواصفات هائلة وجديدة في المملكة العربية السعودية

تعتبر سيارة تويوتا بيلتا الأنيقة هذه أول سيارة رائعة وتتميز بالمقاعد الفسيحة والمريحة، ومجهزة بميزات أمان قياسية واختيار جيد لمقاعد الأمان ومواصفات أداء مبهرة هذه السيارة العائلية تقدم أيضًا الكثير من الأناقة بحيث حتى الكبار سيظهرون بشكل جيد أيضًا بفضل المواد عالية الجودة والتصميم الجذاب وصُممت هذه السيارة لتدوم لأميال، وتم تصميم تصميم سيارة Toyota Belta الجديد في اليابان ويوفر نهجًا جديدًا لمنصة Toyota التقليدية، وإليكم التفاصيل الهامة من موقع ثقفني عن المواصفات المتميزة في سيارة تويوتا بيلتا وسعرها في المملكة العربية السعودية.

مواصفات Toyota Belta الأنيقة في المملكة العربية السعودية

تعتبر Toyota Belta 2022 واحدة من السيارات التي أثارت اهتمام عشاق التميز وشراء سيارات فريدة من نوعها تصنعها إحدى أكبر شركات السيارات في العالم والتي تتمتع بسمعة قوية بين العديد من عملائها، تتميز تويوتا بيلتا 2022 بعدد من المزايا والمواصفات الفريدة التي تميزها عن غيرها من السيارات الحديثة وذلك لكونها محدثة بالكامل مقارنة بعلامة تويوتا اليابانية وفيما يلي بعض من أبرزها من هذه الميزات والمواصفات الفريدة للسيارة:

تعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي ينتج حوالي 105 حصان.

يتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات وناقل حركة يدوي بخمس سرعات في السيارة.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات تعمل مع كل من iOS و Android.

يحتوي على خزان وقود سعة 495 لترًا وخزان وقود سعة 42 لترًا وتتسارع السيارة إلى التوقف عند حوالي 100 كيلومتر في الساعة في حوالي 12 ثانية.

هناك أيضًا مصابيح أمامية وأضواء خلفية ويمكن تعديل مستوى الإضاءة.

تحتوي السيارة على مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية إلا أن الأزرار الخارجية للسيارة مطلية بالكروم.

يحتوي Toyota Belta على نظام تحكم رقمي أوتوماتيكي بالمناخ.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد.

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة تخزين 1.5 لتر.

تنجز السيارة المهمة بفضل نظام الجر بالدفع الأمامي.

المركبة مزودة بعدة مزايا أمان منها الوسائد الهوائية.

سعر Toyota Belta في المملكة العربية السعودية

تعتبر Toyota Belta 2022 من أهم السيارات التي يمكنك شراؤها. النسخة الجديدة من السيارة مجهزة بأحدث الميزات ومصممة بأحدث طراز من السيارات والتي تعد من مميزات تويوتا بشكل عام وقد أعلن مدير المبيعات في المملكة العربية السعودية أن السيارة سوف التكلفة 210.000 ريال سعودي