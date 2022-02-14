اقوى سيارة دفع رباعي شيفروليه تاهو في السعودية أفخم سيارة رياضية على الأطلاق

اقوى سيارة دفع رباعي شيفروليه تاهو ،Chevrolet Tahoe هي من السيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الأغراض SUV وتعد من أفخم من صنعت شركة جنرال موتورز الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات، كان أول خط أنتاج لشيفروليه تاهو عام 2007م، وقد حصلت على الكثير من الجوائز القيمة على مستوى العالم كـ أحدى اقوى سيارات الدفع الرباعي وهم جائزتين الأولى وهي اجمل سيارة في العالم من حيث التطوير والتعديل والثانية وهي أفضل سيارة دفع رباعي، تتحمل تاهو مشقات الطرق الوعرة والمرتفعات بفضل ارتفاعها الكبير عن سطح الأرض، كما تعد من المركبات التي تحتوي مقصورتها على وسائل الراحة والرفاهية والفخامة، انتشرت Chevrolet Tahoe أنتشار كبير في جميع أرجاء العالم بفضل تصميمها الحر ومحركها القوي ومقصورتها الفخمة، علاوة على أنها أكثر اعتمادية من السيارات المنافسة التي هي من نفس الفئة أو الأسعار، نحن بصدد التعرف على سعر شيفروليه تاهو في السعودية والدول العربية ومناقشة أهم مواصفات تاهو 2022.

مواصفات Chevrolet Tahoe 2022 (أعلى فئة)

سعة محرك السيارة 5.3 لتر.

تمتلك السيارة 8 سليندر.

سعة خزان الوقود 100 لتر.

قوة المحرك 355 حصان.

قوة عزم الدوران 519 متر.

الناقل الحركي أوتوماتيك.

طول السيارة 5.351 ملم.

عرض السيارة 2.057 ملم.

ارتفاع السيارة 1.927 ملم.

قاعدة العجلات 3.070 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 1461 لتر.

نظام ABS لمنع انزلاق الفرامل.

نظام BA لمساعدة الفرامل.

AUC للتحكم بالمقود بشكل أوتوماتيك.

نظام EBD للتوزيع الالكتروني للفرامل.

ميزة تثبيت مقاعد الأطفال.

وسائد هوائية.

ميزة قفل الباب تلقائي.

براغي للعجل منعاً للسرقات.

نظام المساعدة على تسلق المرتفعات.

نظام مانع الحركة.

فرامل أمامية قرصية.

ميزة التحكم الديناميكي.

غطاء محرك السيارة.

مساند رأس أوتوماتيكية.

ميزة الإنذار ضد السرقات.

أوقية لحواف الأبواب.

مزودة بـ الإسعافات الأولية.

نظام التحكم بالجر.

مشد حزام أمامي فقط.

إستشعارات أمامية وخلفية.

كاميرا مراقبة خلفية.

سنتر لوك.

مرآه جانبية ضد الأضواء الساطعة.

9 مقاعد من القماش الفاخر.

ستارة تعمل إلكترونياً خلفية.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

المقود من الجلد.

مكيف أوتوماتيك مع فتحات خلفية.

ميزة تبريد وتسخين المقاعد.

مسند للذراع أمامي والوسط.

مصباح داخل الشنطة الخلفية.

غطاء تونيو.

مرآة تجميل.

ميزة الغطاء العازل للأصوات الخارجية والرياح.

ميزة قفل وفتح الشنطة الخلفية إلكترونيا.

المصابيح الأمامية تعمل أوتوماتيك.

مصابيح أمامية وخلفية ضد الضباب.

ميزة الأبواب بدوت إطارات.

مقابض الأبواب من الكروم.

أضواء نهارية LED.

أنابيب عادم السيارة من الكروم.

المصابيح الأمامية من الهالوجين.

سعر اقوى سيارة دفع رباعي شيفروليه تاهو

تختلف أسعار فئات شيفروليه تاهو 2022 باختلاف مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر شفروليه تاهو 2022 LS 2WD في السعودية بـ 192.500 ريال سعودي. سعر شيفروليه تاهو 2022 5.3L LS 4WD بـ 208.900 ريال سعودي. بينما سعر شفروليه تاهو 2022 5.3L LT 4WD بـ 222.300 ريال سعودي. سعر شفروليه تاهو 2022 5.3L Z71 4WD بـ 265.100 ريال سعودي. سعر شيفروليه تاهو 2022 5.3L Premium 4WD بـ 295.700 ريال سعودي.

صور شيفروليه تاهو 2022