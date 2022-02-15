ب 700 ريال أقوي عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواضفات ومميزات خياليه

ب 700 ريال أقوي عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل، تشتهر شركة كيا بأنها من أول الشركات المتخصصة بصناعة أفضل أنواع السيارات، وتمكنت من أن تثبت نفسها بجدارة وكفاءتها بوقت قصير، وتعمل في انتاج اصدارات وأنواع متنوعة من السيارات المعروفة والموثوق بها، وقوة ثبات كبيرة عند السير على الطرق الصعبة والمنحنيات، وبالوقت الحالي يبحث جميع العملاء عن السيارات التي تحتوي على الكثير من التقنيات والمزايا الرائعة، ومنهم سيارة كيا سبورتاج، ونحن اليوم سوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة.

ب 700 ريال أقوي عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج

يرغب الكثير من الشباب ب الحصول على سيارة كيا سبورتاج 2022 لما تتمتع به من مميزات ومواصفات عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات.

لما تتمتع به من مميزات ومواصفات عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات. وحققت نسبة مبيعات كبيرة منذ أن تم طرحها في الأسواق.

وقد حققت سعر بالسوق السعودي نحو 84,530 ريال سعودي.

كما أن الشركة أتاحت للعملاء الكرام إمكانية تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بمعدل 700 ريال سعودي بشكل شهري، ويتم سداد السيارة حتى 60 شهر.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد بها مجموعة متنوعة من الكماليات التي تتسم بها منها وجود سقف بانورامي.

يوجد بها صندوق كبير بالخلف يعمل من خلال تقنية الكهرباء.

السيارة تتمتع بإمكانية القيام بتشغيلها دون الحاجة لاستخدام المفاتيح.

تحتوي السيارة على شنطة بمقاس نحو 466 لتر، وبإمكانك القيام بتغيير وضعية المقاعد الخلفية .

حتى تتسع مساحة الصندوق على حسب الرغبة.

السيارة تحتوي على مساحات للزجاج المتنوعة التي توجد بالجوانب، كما أن الشركة تمكن قائد السيارة الحصول على سيارة رياضية عند القيادة.

المحرك الموجود بالسيارة قوي بدرجة كبيرة، كما أنه رباعي الاسطوانات وذات سعة حوالي 1,07 لتر.

ينتج عن المحرك قوة كبيرة للغاية تصل نحو 140 حصان، والسيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك ويدعم العمل بست سرعات متنوعة.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022