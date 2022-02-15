نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 700 ريال أقوي عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواضفات ومميزات خياليه في المقال التالي
ب 700 ريال أقوي عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل، تشتهر شركة كيا بأنها من أول الشركات المتخصصة بصناعة أفضل أنواع السيارات، وتمكنت من أن تثبت نفسها بجدارة وكفاءتها بوقت قصير، وتعمل في انتاج اصدارات وأنواع متنوعة من السيارات المعروفة والموثوق بها، وقوة ثبات كبيرة عند السير على الطرق الصعبة والمنحنيات، وبالوقت الحالي يبحث جميع العملاء عن السيارات التي تحتوي على الكثير من التقنيات والمزايا الرائعة، ومنهم سيارة كيا سبورتاج، ونحن اليوم سوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة.
ب 700 ريال أقوي عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج
- يرغب الكثير من الشباب بالحصول على سيارة كيا سبورتاج 2022 لما تتمتع به من مميزات ومواصفات عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات.
- وحققت نسبة مبيعات كبيرة منذ أن تم طرحها في الأسواق.
- وقد حققت سعر بالسوق السعودي نحو 84,530 ريال سعودي.
- كما أن الشركة أتاحت للعملاء الكرام إمكانية تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بمعدل 700 ريال سعودي بشكل شهري، ويتم سداد السيارة حتى 60 شهر.
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد بها مجموعة متنوعة من الكماليات التي تتسم بها منها وجود سقف بانورامي.
- يوجد بها صندوق كبير بالخلف يعمل من خلال تقنية الكهرباء.
- السيارة تتمتع بإمكانية القيام بتشغيلها دون الحاجة لاستخدام المفاتيح.
- تحتوي السيارة على شنطة بمقاس نحو 466 لتر، وبإمكانك القيام بتغيير وضعية المقاعد الخلفية .
- حتى تتسع مساحة الصندوق على حسب الرغبة.
- السيارة تحتوي على مساحات للزجاج المتنوعة التي توجد بالجوانب، كما أن الشركة تمكن قائد السيارة الحصول على سيارة رياضية عند القيادة.
- المحرك الموجود بالسيارة قوي بدرجة كبيرة، كما أنه رباعي الاسطوانات وذات سعة حوالي 1,07 لتر.
- ينتج عن المحرك قوة كبيرة للغاية تصل نحو 140 حصان، والسيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك ويدعم العمل بست سرعات متنوعة.
مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022
- سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد بها تقنية كبيرة والعديد من اللفات التي تمنحك أداء جيد للغاية جعلها تتنافس بين الكثير من السيارات.
- تحتوي على استجابة كبيرة لناقل الحركة السريع حيث أنه نشط معك دائماً.
- السيارة تتميز بإمكانية العزل الممتاز والمقاعد المريحة للغاية بالنسبة للركاب والسائق ويقوم بقيادة السيارة مسافات طويلة دون تعب.
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