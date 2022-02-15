كورولا 2022 اختيار تويوتا الأكثر توازنا في فئة السيارات أقل من 100 ألف ريال بالمملكة العربية السعودية، وتنافس تويوتا بسيارتها كورولا الجديدة العديد من السيارات ومنها سكودا اوكتافيا و هونداي النترا العملاقة ورينو ميجان الخرافية، ويبدو أن تويوتا تنوي المنافسة بسيارتها الجديدة في موسم 2022 بطريقة قوية حيث تقدمت النترا 2021 في المبيعات على كورولا 2021 العام الماضي في المملكة العربية السعودية.

سعر كورولا 2022 ينخفض للمرة الأولى هذا العام كورولا 2022 الوعرة

انخفضت سعر تويوتا كورولا 2022 ستاندر 1500 ريال سعودي عما كان عليه السعر في الربع الأول من عام 2021.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة حاليا لدى وكالة عبداللطيف جميل 75 ألف و555 ريال سعودي.

وتعد السيارة المشار إليها هي أحد أفضل الاختيارات الاعتمادية والاقتصادية مع الموازنة ما بين هذا الأمر وبين قوة الأداء.

مزايا كورولا الجديدة الخرافية في المملكة العربية السعودية الوعرة الجبارة

السيارة بمحرك 1.5 بـ 3 اسطوانات وقوة المحرك القصوى بـ 119 حصان مكانيكي.

وفي الوقت نفسه صرفية الوقود في السيارة خرافية حيث تحرق السيارة لتر بنزين يمكنها من السير مسافة 19.6 كيلومتر

الدخول السريع بدون مفتاح، كذلك تحتوي السيارة على تكييف قوي قادر على تغيير درجة الحرارة.

السيارة تحتوي على واسائد هوائية للحفاظ على الأمان، السيارة تحتوي على مثبت سرعة.

كذلك تحتوي السيارة على نظام ترفيهي قوي يضم شاشة وسماعات قوية.

الانخفاض الأول لكورولا في عام 2022 لكورولا الجديدة الوعرة الجبارة

كورولا تعرضت لانخفاض السعر لأول مرة في عام 2022 وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في ذلك.

وفي الوقت نفسه أبرز هذه العوامل قيام عدد من المنافسين من الإعلان عن أقرب موعد طرح الموديلات الجديدة المنافسة لكورولا.

ويعد أبرز هولاء المنافسين هي شركة هونداي بوحشها النترا القادمة بقوة في سوق سيارات المملكة العربية السعودية.

اختيارات تويوتا للسيارات الاعتمادية في المملكة العربية السعودية