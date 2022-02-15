36 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة 2021 في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص أنواع السيارات الحديثة 2021 ،تختلف الأسس التي يختار على أساسها الكثير من المقبلين على شراء سيارة جديده فبعضهم يبحث عن سيارة بسعر منخفض أو سيارة تتمتع بمواصفات أداء عالية للسير على الطرق الوعرة أو تتمتع بالعديد من الرفاهيات التي تضمن الراحة للراكبين خلاله القيادة أو وسائل الأمان والتقنيات العالية و لمن يبحثون عن سيارة بأداء جيد و سعر منخفض إليكم تلك السيارات.

أرخص أنواع السيارات الحديثة 2021

شيفروليه سبارك LS 2021

تقع سيارة شيفروليه سبارك ضمن سيارات الهاتشباك وتتميز بقدرتها على السير لمسافات طويله دون استهلاك كمية كبيرة من الوقود فهي اقتصادية وموفرة.

سبارك ضمن سيارات الهاتشباك وتتميز بقدرتها على السير لمسافات طويله دون استهلاك كمية كبيرة من الوقود فهي اقتصادية وموفرة. تعمل سيارة شيفروليه سبارك عن طريق الدفع الأمامي للعجلات ولها محرك يعمل بقوه 67 حصان مكون من أربع أسطوانات.

أما عزم دوران السيارة يقدر ب 127 نيوتن لكل متر كما أن معدل استهلاك السيارة للوقود اقتصادي جدا و يصل إلى 19.6 كم/لتر.

سعه محرك شيفروليه سبارك 1.4 لتر.

يمكن للعميل شراء سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 بسعر يبدأ من 36.900 ريال سعودي.

جيلي بين رأي 2021

تعد سيارة جيلي بين رأي 2021 سيارة رياضيه مناسبه للشباب لما تتمتع به من مظهر عصري وأداء عالي وهي من السيارات المنخفضة السعر.

التي زاد الإقبال عليها في السوق السعودي في الفترة السابقة حيث تتمتع بمحرك يصل قوته إلى 163 حصان.

ويعمل بعزم دوران يقدر ب 215 نيوتن لكل متر و يتكون المحرك من ثلاث أسطوانات.

و تستهلك وقودا بمعدل لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 20.9 كيلومتر.

تباع سيارة جيلي من رأى في السوق السعودي بسعر يبدأ من 53.900 ريال سعودي.

نيسان صني 2021