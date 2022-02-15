الجمال والعظمة ... سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2022 مواصفاتها ومميزاتها وفئتها وأسعارها الرائعة

كيا سبورتاج الجديدة 2022، من أهم ما يتم البحث عليه في الوقت الحالي من قبل المهتمين وهواة السيارات المتميزة وذات تقنيات كبيرة ومتعددة الاستخدامات وهي سيارة كيا سبورتاج الموديل الجديد 2022، حيث أن السيارة من بين السيارات الرياضية القوية للغاية ويوجد لها العديد من المميزات الخاصة بالتجهيزات الموجودة بالسيارة، حيث أنها تعد من بين السيارات التي لها الكثير من المزايا التي تكون سلسة وثابتة عند السير على الطرق الواعرة مما يجعلها من الموديلات القوية.

كيا سبورتاج الجديدة 2022

أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تأتي السيارة كيا سبورتاج 2022 بتصميم مميز من الخارج يعتبر قوي للغاية ومقاوم للصعوبات للطرق الواعرة.

بتصميم مميز من الخارج يعتبر قوي للغاية ومقاوم للصعوبات للطرق الواعرة. حيث أن المحرك الموجود بالسيارة من النوع ألتربو الكبير وذات قوة جبارة.

المساحة الداخلية للسيارة كبيرة للغاية، ويوجد بها أنظمة متنوعو للقيادة من أهمها أنظمة سمارت، ويوجد بها أيضاً نظام كومفروت.

النظام المتعلق بهذه السيارة حديث للغاية، والشاشة الموجودة به تعمل بنظام اللمس الذكي.

تتمكن السيارة من السير على الطرق الواعرة والمنحنيات بكل سهولة وقوة ثبات متميزة.

من بين وسائل الترفيه التي توفرها السيارة احتوائها على مشغل السي دس، كما أنها تحتوي على راديو مدمج.

الجنوط الخاصة بعجلات سيارة كيا سبورتاج الجديدة ذات مقاس 17 بوصة.

متوفر بالسيارة شاشة باللمس لعرض المعلومات ذات مقاس سبعة بوصة.

يوجد بالسيارة فرامل مانعة للانغلاق وذات تصميم رائع ومميز للغاية.

مزايا سيارة كيا سبورتاج 2022

من بين المميزات التي تتمتع بها السيارة أنها ماركة الشركة الكورية كيا التي تعرف بطرحها أشهر وأفضل أنواع السيارات.

المقصورة الداخلية الموجودة بالسيارة تتميز بتوفير الكثير من التجهيزات منها الوسائد الهوائية والتي تتميز بأنها مانعة للرضوض أو الصدمات.

كما أن يوجد بها مصابيح تعمل بخاصية الليد، ويوجد بها وصلات يو أس بي، إي يو اكس المتميزة.

يوجد بالسيارة نوع تكييف أوتوماتيك، كما أن يوجد بها شاشة تاتش ذات مقاس سبعة بوصة.

التنبيه الخاص بالسيارة يعمل بشكل إلكتروني التي تنبه بتغيير المسار.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

من المتوقع أن يتم طرح السيارة في الأسواق السعودية بسعر 94,000 ريال سعودي وقد يصل في الكثير من الفئات نحو 128.000 ريال سعودي.