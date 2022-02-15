نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إغلاق مصنعها عام 1982 السيارة ديلوريان دي إم سي تعود من جديد بالنسخة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارة ديلوريان دي إم سي DMC الرياضة الأمريكية، الأكثر شهرة في الثمانينات، أيقونة القرن الماضي قام بتصميمها المهندس “جون ديلورين” لطرحها في السوق الأمريكي، وتم بالفعل إنتاجها في الأعوام من 1981إلي 1983،وكانت الفكرة الجديدة التي إستخدمت في إنتاجها هي تصميم الأبواب على شكل جناح النورس، gull-wing door ، واستخدم في صناعة هيكل السيارة التحتي الألياف الزجاجية، وصنع جسم السيارة من الفولاذ اللامع.

إعادة إنتاج السيارة ديلوريان دي إم سي بالنسخة الكهربائية

لعبت السيارة ديلوريان دور السيارة العابرة للزمن في إحدى الأفلام الأمريكية الشهيرة “back to the future” ،ولاقي الفيلم نجاحا كبيرا عام 1985،وتم إنتاج جزئين إضافيين من نفس الفكرة، حيث أصبحت ثلاثية شهيرة تعرض حتى الآن.

محرك السيارة دي إم سي 12 من الفئة V6 مؤلف من 6 إسطوانات و12 صماما، بقوة تصل إلى 132حصان عند 5500 دورة في الدقيقة و 207 نيوتن متر من عزم الدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، علبة التروس يدوية مؤلفة من 5 نسب أمامية أما نظام الدفع فهو خلفي.

التسارع في DMC 12 ديلوريان من 0إلي 96 كم في الساعة، يتم خلال 9.6 ثوان أما السرعة القصوى قد تصل إلى 209 كم في الساعة.

قررت شركة صناعة السيارات الأمريكية ديلوريان (دي إم سي) العودة إلى المستقبل بإطلاقها سيارة كهربائية، ولكن بدون مكثف التدفق.

لم يتم إصدار أي صور جديدة بتفاصيل السيارة الكهربائية الجديدة، من حيث التصاميم والهندسة الإيطالية خلاف شارة السيارة وأبوابها، ومن المرجح أن يتم إدخال دار نسخة واحدة في للاحتفال بالذكري الأربعين ل DMC-12.

وانتقلت الشركة أيضًا إلى سان أنطونيو، حيث جلبت 450 وظيفة تنفيذية وإدارية وهندسية إلى المدينة ، وفقًا لبيان صادر عن المطور المحلي الأكبر SATX.

ويبقى لنا أن نرى ما إذا كانت سيعتمد المؤسس المشارك لشركة Italdesign جيورجيتو جيوجيارو، على السيارة الحالية أو سيستخدم بنية جديدة مخصصة كليا لهذا الطراز الرياضي الخاص.