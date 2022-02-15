ارخص تقسيط سيارة.. تويوتا يارس ام تي 2021 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر باقل من الف ريال

ارخص تقسيط سيارة.. تويوتا يارس ام تي 2021 ، تقسيط تويوتا يارس ام تي 2021 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر وهو ما يعمل على تسهيل عملية اقتناء السيارات لغالبية المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر سيارة تويوتا يارس ام تي من الأفضل من بين السيارات المماثلة لها من الشركة العالمية تويوتا، وتمتاز السيارة بعدد من المواصفات التي تجعلها من المفضلات لدي الكثيرين من محبي السيارات.

ارخص تقسيط سيارة.. تويوتا يارس ام تي 2021

تتميز السيارة بعدد من المواصفات ومن هذه المواصفات ما يلي

تعتبر القياسات الخاصة بالسيارة عبارة عن حوالي أربعة أمتار ونصف للطول، وحوالي متر و730 للعرض.

تزن السيارة حوالي ألف وخمسمائة وخمسون كيلو مما يجعلها ثابتة في خلال التحرك على الطريق، كما أن ارتفاعها يصل إلى متر وأربعمائة وخمس وسبعون.

كما أن السيارة تسع حوالي اثنان وأربعون لترًا من البنزين.

والسيارة مزودة بصالون من أجود أنواع الأقمشة.

وتعمل كل النوافذ والأبواب بالنظام الإلكتروني بالكامل.

تم تجهيز السيارة بنوعين مختلفين من المحركات ولكل منهما سعة وقوة حصانية مختلفة

تتضمن السيارة بها 5 سرعات.

طريقة الشراء من عبد اللطيف جميل

هناك بعض النقاط اللازم الانتباه لها عند الشراء بنظام التقسيط من عبد اللطيف جميل ومنها

يتم الشراء بدون دفع اي مقدم شراء للشركة.

يلتزم بالقسط الشهري البالغ 938 ريال.

يتم سداد القسط الشهري على فترة ستون شهرًا.

كما أنه يجب الانتباه إلى أن الدفعة الأخيرة من قسط السيارة يصل إلى 16 ألف ريال.

ويتم احتساب السيارة لكي تكون بسعر خمس وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال.

شروط تقسيط سيارات تويوتا

هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المشتري أن يعرفها عند التقديم على سياره قسط من عبد اللطيف جميل وهي كالتالي: