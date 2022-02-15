الأسطورة وصلت.. سيارة كيا سبورتاج 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

اسعار ومواصفات سيارة كيا اسبورتاج من أهم ما يتم البحث عنه من خلال الكثير من الراغبين في الشراء لتلك السيرة المتميزة، والتي تتسم بالعديد من الخصائص والمواصفات التي تؤهلها لتكون من بين أقوى ما يتوفر بالأسواق المحلية والعالمية من السيارات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أقوى المواصفات التي تتوفر في تلك المركبة ذات الخصائص والمواصفات الرياضية، كما تعد من بين أهم السيارات من النوع المتعدد الاستخدامات، ومن خلال ما يلي نوضح المواصفات الأساسية لهذه السيارة المتميزة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا اسبورتاج

الأسعار والمواصفات للسيارة كيا اسبورتاج نتحدث عنها من خلال التقرير الآتي حيث تعتبر السيارة من بين أهم ما يمكن اقتنائه كموديل رياضي مميز من السيارات التي تمتاز بنمطها الرياضي، واستعمالاتها المتعددة ومن أهم ما يتواجد بها من مواصفات ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات سيارة كيا اسبورتاج

مواصفات سيارة كيا اسبورتاج من أكثرها أهمية ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتاز بالمحرك بالقوة مائة سبعة وسبعين حصان.

يمتاز المحرك أيضا بالعزم للدوران البالغ قدره مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

التسارع الخاص بالسيارة يتم خلال عشرة ثواني.

الناقل الحركي المتواجد بالسيارة من النوع الأوتوماتيك.

متواجد بالسيارة قفل مركزي.

أهم التجهيزات في سيارة كيا اسبورتاج

من أقوى التجهيزات في السيارة كيا اسبورتاج ما يلي في النقاط القادمة:

من أقوى التجهيزات في السيارة كيا اسبورتاج ما يلي في النقاط القادمة: المقاعد بالمقصورة الداخلية تعد مغطاة بخام المطاط للوقاية من الاتساخات.

يتواجد بالسيارة المقاعد والتي من الممكن ضبطها كهربيا للحصول على المستوى المطلوب من الراحة.

من أهم التجهيزات مكابح تمنع الانغلاق وتعمل بنظام إي بي إس.

السيارة بالطول الذي يعد حوالي مائة ثلاثة وثمانين بوصة.

متوفر وسائد هوائية تقي من الارتطام.

أسعار سيارة كيا اسبورتاج

الأسعار الخاص بالسيارة تعد متفاوتة، وبالنسبة للسيارة من الفئة الأولى موديل كيا سبورتاج فسعرها بداية من مائة وخمسة ألف ريال سعودي، بينما السعر الخاص بالموديل من الفئة الثانية فالسعر يصل للقيمة مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال سعودي والسعر حسب التجهيزات.