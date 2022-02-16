سعر ومواصفات سيارة بورش ماكان Porsche Macan 2022

بعد الإعلان عن سيارة بورش كايين 2022 تيربو جي تي، عادت شركة بورش الألمانية للإعلان عن سيارة بورش ماكان Porsche Macan 2022 بإصداراتها المختلفة، وهي أحد سيارات كروس أوفر cross over ذات الشكل الفخم الرياضي المميز، توفر الشركة عدة إصدارات لسيارة بورش ماكان 2022 منها بورش ماكان جي تي إس، بورش ماكان ستاندر، وبورش ماكان إس، والتي تختلف في نوع وقوة المحرك، وتتشابه في الشكل والإمكانيات العامة.

سيارة بورش ماكان Porsche Macan 2022

تأتي السيارة بمحرك قوي من نوع v6 بعزم دوران عالي بالنسبة لإصداري بورش ماكان GTS وبورش ماكان إس، أما بالنسبة لبورش ماكان ستاندر فتأتي بمحرك 4 سلندر، قوة المحرك لجميع الإصدارات عالية، فبالنسبة لإصدار جي تي إس المحرك بقوة 434 حصان بالإضافة إلى توين تيربو زاد بقوة 90 حصان، إصدار ستاندر بقوة 261 حصان بعد التحديث الأخير، وإصدار ماكان إس بقوة 375 حصان.

تأتي السيارة بعزم دوران بقوة 550 نيوتن/ متر بالنسبة لإصدار جي تي إس، و519 نيوتن/ متر لإصدار ماكان إس.

السيارة مزودة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكياً، يزود السيارة ب 7 سرعات.

الشكل الخارجي للسيارة أنيق ومميز على غرار السيارات الرياضية، كما يضم جنوط عالية الأداء بتصميم جي تي بحجم 21 بوصة باللون الأسود اللامع.

مواصفات المقصورة الداخلية لسيارة بورش ماكان 2022

السيارة تتميز بمقصورة داخلية واسعة تم تغطيتها بجلود عالية الجودة، ومقاعد توفر لك العديد من الوضعيات لراحة أكبر.

يأتي إصدار ستاندر مع شاشة تعمل باللمس بحجم 10.9 بوصة لعرض مختلف المعلومات الخاصة بالسيارة بالإضافة إلى الترفيه.

تأتي بمساحة تخزين خلفية كبيرة بسعة 488 لتر.

مميزات سيارة بورش ماكان 2022

تتميز سيارة بورش ماكان بمعدل تسارع رائع يصل إلى 4.1 ثانية في إصدار جي تي إس وذلك في الوصول إلى سرعة 96 كم/ ساعة انطلاقا من نقطة السكون، وهو الإصدار الأقوى بينهم، وبمعدل 4.4 ثانية للوصول إلى نفس السرعة بالنسبة لإصدار ماكان إس، أما عن إصدار سلندر فهوى الأقل بينهم ويصل إلى 5.8 ثانية، تعمل السيارة بنظام AWD (نظام دفع كلي للعجلات) مما يزيد من قوتها.

سعر سيارة بورش ماكان 2022