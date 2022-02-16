عفروتو الاسفلت .. سيارة هيونداي ازيرا 2022 فى السعودية فخر الصناعة الكورية بمواصفات واسعار جبارة

عفروتو الاسفلت .. سيارة هيونداي ازيرا 2022 فى السعودية ، هيونداي ازيرا 2022 تعتبر من الأحدث بين السيارات، كما أنها تتميز بالكثير من المزايا والصفات التي تجعلها مختلفة ومميزة عن مثيلاتها، وتعتبر هذه السيارة واحدة من السيارات المميزة بالتكنولوجيا المدعمة بها وهو ما يجعلها من أفضل السيارات المطروحة في الأسواق، ولمعرفة السيارة بالتفصيل يجب متابعة مزاياها وصفاتها للتعرف عليها قبل البدء في عملية التفكير في اقتنائها تابعونا لمعرفة المزيد.

عفروتو الاسفلت .. سيارة هيونداي ازيرا 2022 فى السعودية

تمتاز السيارة بعدد من المواصفات التي تعطيها شهرتها ومن هذه المواصفات

تعتبر السيارة من الأنواع المزودة بنوع من أقوي أجهزة التبريد بجانب خاصية عدم الإزعاج التي يتسبب بها أجهزة التبريد في بعض السيارات الأخرى.

السيارة مزودة بعدد إثنين من الشاشات، واحدة تحمل كافة البيانات الخاصة بالسيارة والأخرى يمكن توصيلها للترفيه على الراكبين بالسيارة.

كما أن السيارة بها عدد 2 من المحركات القوية في إحداهما بقوة 4 سلندر والآخر بقوة 6 سلندر.

وتعتبر السيارة مزودة بنوع من الكاميرات القادرة على التصوير في الأماكن الصعب الوصول إليه بصورة جيدة.

وتعتبر السيارة واحدة من أحسن السيارات المدعمة بنظام حماية عالي لحماية الأطفال.

تتضمن السيارة فتحة السقف الكهربائية البانورامية والشبك الذي يحتوي على لمسات من الكروم الفضي متكامل مع المصابيح الأمامية وعدسات LED عالية ومنخفضة، و تعمل هذه المصابيح تلقائيًا بحيث ينخفض المستوى في حالة وجود سيارة معكوسة.

تحتوي السيارة على إطارات رياضية قياس 19 بوصة ،

تأتي الفئة المتوسطة بإطارات مقاس 18 بوصة مع لمسات من اللون الغامق وتتميز بمراقبة النقاط العمياء وحول النوافذ ستجد إطارًا وبابًا من الكروم.

الصندوق الخلفي يعمل بالطاقة الكهربائية وهو ذكي في الفتح والغلق، ما يعني أنه بمجرد اقترابك منه يفتح أوتوماتيكياً وأيضاً بضغطة زر عند لافتة هيونداي.

لا تختلف المقصورة الداخلية للسيارة من حيث التصميم عن الفئة المتوسطة أو القياسية لمن يكون الإختلاف في التركيبات والتصميم بعض الشئ وبشكل عام المساحة الداخلية كبيرة

نبدأ بالمقاعد ذات الغطاء الجلدي الفاخر والمقاعد الأمامية للسائق والركاب. لديها القدرة على التحكم بالكهرباء في العديد من الأوضاع، مع توفر ذاكرة لمقعد السائق فقط، كما يتم تسخينها وتبريدها.

سعر سيارة

