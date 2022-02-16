بـ 700 ريال أرخص عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 أحدث موديل على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في السعودية

بـ 700 ريال أرخص عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 أحدث موديل على 5 سنوات، تعتبر سيارة كيا سبورتاج كم أحدث إصدارات موديلات شركة كيا، وقد تمكنت السيارة من تحقيق أكثر نسبة مبيعات بجميع الأسواق المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وأصبحت الآن تتنافس بدرجة كبيرة بالنسبة للسيارات التي تناسبها بالسعر والتقنيات التي تتوفر بها، بأفضل مواصفات وتقنيات عالية الجودة وبأقل الأسعار، كما أن السيارة تتنافس الآن مع سيارة هيونداي واكليبس وستروين، ونحن اليوم سوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة.

بـ 700 ريال أرخص عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022

تعتبر سيارة كيا سبورتاج من أبرز أنواع السيارات للفئة الرياضية، ويوجد لها الكثير من الاستخدامات في السوق المحلي، وأيضاً بالأسواق العالمية.

يصل سعر السيارة في المملكة العربية السعودية نحو 84,350 ألف ريال سعودي.

كما أنه بإمكانك القيام بتقسيط سيارة كيا سبورتاج بقسط شهري يبلغ 700 ريال سعودي لأطول فترة سداد تصل حتى خمس سنوات فيما يعادل 60 شهر.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد بها الكثير من المواصفات التي تتمتع بها منها:

يوجد بالسيارة محرك قوي وذات كفاءة كبيرة للغاية تدعم العمل بأربع اسطوانات متنوعة، وسعة المحرك تبلغ نحو 1,07 لتر.

ينتج عن المحرك قوة كبيرة للغاية تصل نحو 140 حصان، كما أنها مزودة بناقل حركة يعمل بتقنية أتوماتيك.

ويدعم العمل نحو 6 سرعات متنوعة.

المحرك الثالث لخاص بالسيارة من نوع الهجين ويملك سعة تبلغ نحو 1.6 لتر، ويصدر عنه قوة تصل نحو 169 كيلو وات.

متوفر بالسيارة الكثير من وسائل الترفيه ويوجد به شاشة مزودة بالعدادات تدعم العمل من خلال تقنية اللمس الذكية.

يبلغ سرعة السيارة حوالي 12 ثانية، كما أن السيارة تقوم باستهلاك حوالي 6 لتر ونصف.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022