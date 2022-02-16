يارس 2021 للتنازل بدون مقابل أقساط رخيصة وحالات نظيفة 100%

يارس 2021 الملكة ونجمة عالم السيارات في الفئة أقل من 60 ألف ريال سعودي، وتمتلك يارس لمسات تصميمية جذابة تجعلها سيارة متميزة لكن من يراها، ويرجع الفضل في هذا كله لانتماء السيارة المشار إليها لعلامة السيارات اليابانية الخرافية تويوتا صاحبة الشعبية الجارفة في دول الخليج لاسيما السعودية بفضل ما تقدمه من موديلات هي الأقوى و الأنجح والأكثر جاذبية من وجهة نظر ملايين السعوديين.

يارس 2021 للتنازل بدون مقابل أقساط رخيصة وحالات نظيفة

هناك سيارة تويوتا يارس في مكة للتنازل بدون مقابل، ممشى السيارة 39 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة بها قير يعمل اتوماتيكي، عدد شهور تمويل السيارة هي 60 شهر.

عدد الأقساط التي تم سدادها هو 6 أشهر والقسط الشهري هو 713 ريال سعودي.

التنازل يكون لعملاء بنك الراجحي فقط وحالة السيارة العامة جيدة بتقييم 9 من 10.

هناك دفعة أخيرة قبل نقل ملكية السيارة بأسم صاحبها بعد سداد أخر قسط وتقدر بـ14 ألف ريال.

كذلك هناك إمكانية سداد مبكر بقيمة 55 ألف ريال.

يارس بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل ممشى قليل في السعودية

هناك يارس في الرياض ممشى السيارة 37 ألف كيلومتر وهي فئة فل كامل الوعرة الجبارة.

وفي الوقت نفسه موديل تصنيع السيارة هو 2021، لون السيارة لؤلؤي، الممشى قابل للزيادة.

حالة السيارة من الداخل والخارج نظيفة وليست بها اي عيوب تذكر وكذلك ليست بها صدمات.

قسط السيارة الشهري هو 1200 ريال سعودي، مدة تقسيط السيارة هي 60 شهر.

كذلك تم سداد عدد 14 شهر والمتبقى هو 46 قسط، وهناك دفعة أخيرة تقدر بـ21 ألف ريال.

السيارة من المالك الأول وهي عبر وكالة تمويل عبداللطيف جميل للسيارات.

يارس الاقتصادية الجبارة للتنازل بدون مقابل ولا ريال واحد بالسعودية