بالصور والمواصفات أهم مميزات جيلي كولراي 2022

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عمر شويل - جدة جيلي كولراي 2022 حيث تتعدد اصدارات سيارة جيلي كول راي الصينية في السوق المصري على سبيل المثال الطراز الخاص بالسيارة الرياضية الكثير الاستعمالات فئة الـ SUV، حيث تحتوي على النسخة الرائعة كولراي موديل عام 2022 كما تعتبر طرازات سيارة كولراي موديل 2022 من فئة السيارات الرياضية كثيرة الاستعمالات والتي يطلق عليها فى SUV، حيث أنها تحتوي على محرك يتكون من ثلاثة اسطوانات سعة 1500 سي سي، ترتبط بشاحن توربيني بقوة حوالي 255 نيوتن . متر، يتصل أيضا بناقل حركة ذو سبع سرعات وهو Dual clutch، حيث أن السيارة تزيد سرعتها من وضع السكون إلى مرة كم في مدة قدرها 7.9 ثانية.

سيارة Geely Coolray 2022

تم إنشاء سيارة جيلي كولراي موديل 2022 ببعض التجهيزات على سبيل المثال مصابيح هالوين وهي مصابيح أمامية، ومرتبات جانبية مصنوعة من مادة الكربون فايبر، وأيضا مصابيح أمامية LED بهدف الإضاءة في النهار، مقاعد كهربائية أمامية بفرش مصنوع من القامش، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقبض كهربائي من النوع الحديث لناقل للسرعات، سبويلر رياضي، عجلة قيادة أوتوماتيكية مختلفة الاستعمالات، نظام صوتي يتكون من ست مكبرات للصوت، كنا تحتوي على شاشة وسائط 10.25 بوصة، وأيضا جنوط رياضية 17 بوصة.

كما أن سيارة جيلي كول راي الصينية مزودة بالعديد من الكماليات الأخرى على سبيل المثال. مرايات كهربائية يطلق عليها مرايات ضم، وفتحت في السقف، وشاشات ديجيتال 7 بوصة، وعجلة قيادة مختلفة الاستعمالات ومغطاة بمادة الجلد. مصابيح ليد كاملة، القدرة على التحكم في المقعد الذي يجلس عليه السائق كهربيا. كما تحتوي على كاميرا 360 درجة، وأيضا حساسات أمامية وخلفية، جنوط 18 بوصة.

مميزات سيارة جيلي كولراي 2022 الصينية

تحتوي سيارة جيلي كولراي الصينية على العديد من المميزات والأساليب التي تتميز بالأمن والسلامة ومن أهمها احتوائها على ست وسائد هوائية بهدف حماية السائق عند الصدمات. كما تحتوي على فرامل لمنع الانغلاق ABS وأيضا التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD. وتتميز أيضا باحتوائها على نظام التحكم في نزول المنحدرات HDC. وتحتوي على مثبت ومحدد للسرعة، تقنية كشف النقاط العمياء. وأيضا نظام الركن الذاتي باستعمال 12 حساس. القدرة على الدخول الذكي دون الاحتياج إلى مفتاح.

سعر جيلي كولراي الصينية موديل 2022