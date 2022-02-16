مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر 2022 وسعرها في الأسواق

تعد السيارة لاند روفر ديفندر 2022 واحدة من السيارات التي توفرت بها كافة وسائل الراحة والأمان للسائق والركاب ويستطيع أصحابها التمتع بجميع مميزات الرفاهية وقضاء أوقات ممتعة أثناء ركوب السيارة، كما يوجد بالسيارة مجموعتان في مقاعد الصف الثاني من موصلات LATCH لحماية الأطفال، ويحصل أصحاب السيارة على ضمان يصل إلى أربع سنوات أو ما يعادل /50000 ميل بالإضافة لكونها تنتمى للسيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي.

مواصفات السيارة لاند روفر ديفندر 2022

تتميز السيارة لاند روفر بأنها تستطيع السير عبر الطرق الوعرة بالإضافة لقدرتها على السير في المنعطفات بشكل جيد فهي ضمن السيارات التي تتناسب مع كافة التضاريس التي يواجهها السائق، وفيما يلي نوضح بعض المواصفات الخاصة بالسيارة:

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة محرك متميز فئة V8 سعته 2.0 لتر حوالي 5000 سي سي.

تحتوي السيارة على ناقل أوتوماتيكي يبلغ عدد سرعاته 8 سرعات.

يوجد بالسيارة شاشة ترفيهة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة متوفر بها نظام Pivi pro.

يمكن تعديل المقاعد الأمامية كهربائياً خلال ثمان اتجاهات مختلفة.

المواصفات الخارجية

إطارات السيارة قياسها 20 بوصة لهذا فهي تسير 240 كيلو في الساعة كسرعة قصوى.

تحتوي السيارة على فتحة سقف بانورامية مع توافر مرايات أيضاً جانبية مضيئة كهربائية.

مصابيح السيارة الأمامية من الليد الماتريكس بالإضافة لمصابيح القيادة أثناء النهار حيث تتوفر من النوع الليد.

مميزات الأمان في السيارة لاند روفر ديفندر

تمتلك السيارة نظام يعمل على تحذير السائق أثناء القيادة في حالة النوم أو الخروج عن المسار.

يوجد بالسيارة وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي أثناء الإصطدام على مرحلتين.

من أهم مميزات الأمان بالسيارة وجود نظام مراقبة النقطة العمياء.

نظام يعمل على متابعة ضغط الإطارات من الإنخفاض أثناء القيادة.

تحتوى السيارة على حقيبة إسعافات أولية بالإضافة لتوافر أقفال أمان خلفية لحماية الأطفال.

سعر السيارة لاند روفر ديفندر 2022