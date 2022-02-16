أسعار ومواصفات تويوتا تندرا الجديدة كليا الجيل الثالث 2022 في السعودية

أسعار ومواصفات تويوتا تندرا الجديدة كليا الجيل الثالث 2022 كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية الستار عن جيل جديد من شاحنتها الكبيرة الحجم تندرا في منتصف سبتمبر الماضي في منشور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل ومواصفات وشكل السيارة تويوتا تندرا لعام 2022 و أعلنت الشركة عن مجموعة نقل الحركة الجديدة التي ستاتي مع تندرا 2022 و معدلات استهلاك الوقود الصادرة عن وكالة حماية البيئة (EPA) كما أعلنت الشركة قائمة أسعار فئات السيارة في نوفمبر 2021.

أسعار مواصفات تويوتا تندرا 2022 في السعودية

وفرت الشركة صانعة عملاقة السيارات في اليابان والعالم العديد من الفئات تبدأ بالنسخة القياسية منها بسعر35.950 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 134.847 ألف ريال سعودي.

تأتي هذه النسخة من تويوتا تندرا 2020 وهي النسخة 2×4 بسعر يبدأ من 820.36 ألف دولار أمريكي ما يعادل 136.260 ريال سعودي.

يصل أغلى سعر فئات تويوتا تندرا 2022 وهي النسخة 4×4 دي حجم صندوق 1794 قدما بسعر يبدأ من 120.61 دولار أمريكي ما يعادل 280.228 ريال سعودي.

مواصفات تويوتا تندرا 2022

مواصفات السيارة تندرا 2022 من الداخل:

تتمتع السيارة تندرا بمقصورة مريحة جدا بها العديد من المزايا و اكبر درجات الراحة والأمان بالإضافة إلى ذلك توفير كل عوامل التحكم في السيارة من الخارج. كما تتمتع السيارة من الداخل بشاشه رئيسيه تعمل بنظام اللمس قياس 8 بوصه. كما تأتي السيارة تندرا 2022 بعض الطرازات في الشاشة بحجم 14 بوصة. تأتي بنظام المساعد الذكي الافتراضي ويتم التحكم فيه صوتيا. السيارة بها كونسول مركزي سميك تشمل كل الطرازات من تندرا 2022 وحده تحكم مركزيه. تمتلك السيارة محرك 3.5 لتر مكون من 6 أسطوانات بقوة 348 في حصان. تصل قوه عزم دوران السيارة إلى 549 نيوتن متر. كما يتوافر بها ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات. كم تبلغ قوة السحب للسياره 12000 رطل.

مواصفات السيارة تندرا 2022 من الخارج:

تتوافر السيارة الجديدة كليا بهيكل صندوق قوي عالي الجودة مع تصميم أطار السلم الفولاذي. الصندوق الخلفي المقوي بالألومنيوم مع تغيير تعليق خلفي بمواصفات عديده ما عدا تصميمه بالكامل. يوجد بالسيارة اكثر من حجم متعدد من الجنوط الرياضية المختلفة تبدأ من 18 بوصة إلى 20 بوصة. كما يتوافر في السيارة ثلاث أحجام مختلفة للصندوق الخلف 5.5 قدم 5.6 قدم 8.1 قدم. كما يمتاز الصندوق بباب كهربائي يمكن التحكم فيه من خلال قمرة القيادة. يتواجد بالسيارة عدد من المصابيح ال LED الأمامية ذات الإضاءة القوية وتتمتع بالشبكة سوداء تزيينها حروف كلمة تويوتا باللغة الانجليزية.