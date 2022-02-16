العرص الجبار ب 800 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 بدون مقدم على خمس سنوات

ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو من أكثر الموضوعات التي يتم البحث بشكل كبير عنها، حيث أن تلك السيارة تمتلك من المواصفات ما يؤهلها لكي تكون هي السيارة الأقوى والتي تتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم الخطوات التي من خلالها من الممكن أن يتم الحجز لتلك السيارة المميزة بمتجر عبد اللطيف جميل، والتي تقدم عروض التقسيط المميزة، ومن خلال ما يأتي أهم المزايا لهذا العرض التقسيطي المميز لاقتناء شاحنة برادو الشهيرة، مع بيان أهم المعلومات عن الوصفة الخاص بالسيارة.

800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو

ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو من أهم العرض القوية والتي قد تم عرضها من قبل الشركة الأشهر للسيارات عبد اللطيف جميل حيث أنها حرصت على أن توفر عدد كبير من العروض على الشراء لهذه الشاحنة المميزة، ومن خلال الاستعانة بتلك المميزات لهذا العرض التقسيطي المميز من الممكن شراء سيارة مميزة تمتلك المواصفات الآتية:

أهم مواصفات السيارة تويوتا برادو

السيارة تمتلك عدد من المواصفات والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك قوة التصميم والهيكل من الخارج.

السيارة تمتلك المحرك الرباعي الاسطوانات.

المحرك بالقوة مائة أربعة وستين حصان.

الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيك.

السعة الخاصة بالخزان للبنزين تصل لسبعة وثمانين لتر.

السيارة تتوفر فيها كل مقومات القيادة الآمنة والتي من بينها المكابح التي تمنع الانغلاق.

الوسائد الهوائية متوفرة بالسيارة للحماية من الارتطام.

السيارة متوفرة أيضا بالعديد من الملحقات والتي من أهمها الشاشة، وتوفر المكيف.

تقسيط سيارة تويوتا برادو بعبد اللطيف جميل