نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبارة وصلت السعودية.. سيارة كيا موهافي 2022 بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا موهافي من أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة الأكثر تميز، هذا الموديل الكوري المتمتع بالعديد من الخصائص والمواصفات الفريدة، ومن خلال تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الأسعار الخاصة بالسيارة، وكل ما يتواجد بها من مواصفات متميزة تجعلها من بين أهم السيارات التي تنتشر بالسوق العالمية كما تتوفر على المستوى المحلي، وتعتبر السيارة من نوع كيا موهافي على قدر كبير من الأناقة بالتصميم الخارجي، وكذلك المقصورة الداخلية، وفيما يلي أهم المواصفات، وتكلفة الشراء.

مواصفات سيارة كيا موهافي

نتحدث تفصيلا عن أهم مواصفات وما يتعلق بأسعار سيارة كيا موهافي والتي يهتم بمعرفتها كل مقبل على الشراء للسيارة التي تمتاز بخصائص ومواصفات فريدة تعد منطبقة مع المعايير العامية لتصنيع السيارات، ومن أهم ما تشتمل عليها مواصفات تلك السيارة ما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي

تشتمل مواصفات سيارة كيا موهافي على ما يلي العرض له من خلال الآتي في تلك النقاط القادمة:

السيارة لها من القوة ما يجعلها من أقوى عابرات الطرق على الإطلاق.

السيارة تمتلك المحرك بالسعة التي تصل إلى ألفين سي سي.

الناقل للحركة في السيارة من النوع الأوتوماتيكي.

الموتور الخاص بالسيارة يعد قادر على إنتاج قوة مائتين خمسة وسبعين حصان.

السرعة القصوى التي من الممكن أن تصل لها السيارة حوالي مائتي وعشرين كيلو متر خلال الساعة الواحدة.

أهم ما يتواجد من التجهيزات للسيارة

السيارة الكورية كيا موهافي لها تجهيزات مميزة من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متوفر بها النظام الخاص بالمراقبة لكل النقاط العمياء.

متوفر النظام المخصص للقيادة المريحة مع السيطرة الكاملة على النمط الخاص بالقيادة.

السيارة يصل طولها لحوالي أربعة ونصف متر.

عرض السيارة يزيد على متر وتسعمائة سم.

سعر سيارة كيا موهافي في الأسواق

السعر الخاص بالسيارة يعد مختلف ما بين الفئة والأخرى حيث أن التكلفة الشرائية للسيارة من النوع كيا موهافي يصل لنحو قرابة خمسة وثمانين ألف ريال سعودي، والسعر للموديل من الفئة الثانية يصل لنحو واحد وتسعين ريال.