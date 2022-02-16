نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة كيا سبورتاج KIA SPORTAGE 2023 هايبرد الصور والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة كيا العريقة في عالم السيارات الكورية الستار عن تحفتها الفنية، القادمة سيارة كيا سبورتاج KIA SPORTAGE 2023 الكروس أوفر المدمج بقوة الدفع الرباعي المذهلة، التى تمنحها أداء مبهر على الطرق القاسية، من المتوقع أن تغزو الأسواق في الوطن العربي مع أقتراب نهاية العام الحالى، التوقعات للسيارة المستقبلية عالية، سوف تنافس وبقوة مع جيب شيروكي ورانجلر، وهيونداي توسان، مع خيارين من المحركات.

سيارة كيا سبورتاج KIA SPORTAGE 2023

تدعم سبورتاج نظام Terrain mode الذي يعمل على تجهيز السيارة بشكل تلقائي مع طبيعة الطقس بالخارج سواء كانت تمطرأو طريق وحل أو ثلوج، أيضا توفر أكثر من وضع للقيادة ليتعامل سائق السيارة مع الطرقات بكل احترافية وسلاسة وأقل مجهود، تأتي السيارة بأنظمة آمان وسلامة ممتازة، المقصورة الداخلية أكثر أتساع من ذي قبل، تدعم وجود نظام مناولة الكتروني ذو تقنية عالية ومتطورة الخاص بالطرازات الهجين من نوع E-Handling.

تصميم كيا سبورتاج 2023

مقدمة السيارة تأتي بشكل متطور وغير تقليدي، ولكنه في ذات الوقت يحتفظ بشكل كيا الكلاسيكي مع المزيد من العصرية، سيارة ملفته للأنظار مبهرة، المصابيح الأمامية ذات تصميم غريب بعض الشيء، الشباك أنيقة وفريدة، أكثر حدة وصلابة، المصابيح النهارية تشبة السهم لتمنح السيارة المزيد من الجاذبية، توجد شباك سفلية أسفل المصد وتلك إضافة جديدة من كيا.

أبعاد KIA SPORTAGE 2023

الجيل الخامس من سيارة كيا سبورتاج أطول من الاصدارت السابقة لذا المساحة الداخلية لها أكبر من ذي قبل، الطول 7.1 بوصة، أيضا قاعدة العجلات حصلت على المزيد من الطول بمعدل 3.4 بوصة، كذلك مساحة صندوق الأمتعه أصبحت 39،6 قدماً للمزيد من الراحة والمساحة للشحن والتخزين.

مقصورة سبورتاج 2023 الداخلية

مقصورة سبورتاج الداخلية هى أكثر التغييرات الظاهرة حيث حصلت على المزيد من المساحة نتيجة لزيادة طول السيارة، المقصورة مميزة جداً ومريحة، الجلوس بها ممتع، مع العديد من الخيارات للتنجيد والمزج بين الألوان التى تتناسب مع لون الهيكل الخارجي، مابين اللون الأسود والأبيض، المقاعد الخلفية أصبحث تناسب البالغين بعد الحصول على المزيد من المساحة للأرجل والرأس.

أسعار كيا سبورتاج SPORTAGE

الأسعار المتوقعة للسيارة للفئات الخمسة في الأسواق السعودية تبدأ ب 97،000 للفئة الأساسية، والثانية والثالثة ب 120،000 ريال، الرابعة ب 131،000 ريال، الفئة الأعلى لم يعلن عن سعرها حتى الآن.