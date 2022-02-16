مواصفات سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 في الأسواق السعودية

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 تعتبر أحدى السيارات المتعددة الاستخدامات، حيث قامت الشركة بتصميم محرك قوي كما بها العديد من مزايا الترفيه والأمان، ووجود المواصفات المميزة من داخل وخارج السيارة، وتنافس ميتسوبيشي اوتلاندر سيارات الكروس اوفر المدمجة بجانب التحديثات الجديدة في مظهر السيارة الداخلي والخارجي، كما تم تصميمها خصيصا لكي تناسب بعض الأشخاص التي يرغبون في الشعور بالتقنيات الحديثة، السيارة لديها شكل الرياضي يمكن أن نقوم باستخدامها في الكثير والعديد من الاستخدامات المختلفة، التصميمات التي تتواجد عليها زجاجية مميزة قادرة أيضا على التخلص من الأمطار، أو كميات المياه التي تتواجد عليها بشكل تلقائي. لديها بعض التميز الخاص في المرايا الجانبية التي تتواجد عليها.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2022

إطارات السيارة مصنعة من خامة الألومنيوم ومقاسها يبلغ 18 بوصة. مصابيح السيارة الأمامية والخلفية ليد مصنعة من الهالوجين. تتميز مرايا السيارة الجانبية بأنها من نوع الليد، ومزودة بإشارات للانعطافات. التهوية عالية داخل السيارة وتعتمد على الدفع الثنائي بالعجلات الأمامية ويمكن أختيار الدفع الرباعي. مقاعد السيارة التي تتواجد بها مصنوعة من مواد مميزة جدا، من الجلد الطبيعي. تتميز السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر بوجود حساسات ركن خلفية وأمامية. وجود نظام تثبيت لمقعد الأطفال في الكراسي. ألوان جديدة وعصرية وهي اللون الأحمر واللون البني والبرتقالي. تتميز باحتوائها على وسائد هوائية أمامية وموتور السيارة جاء متصلاً بناقل حركة أوتوماتيك. تبلغ سعة المحرك نحو 2500 سي سي ومراقبة ضغط العجلات ونظام للسلامة بعد الاصطدام إنذار منع السرقة عن بعد ومانع تشغيل محرك السيارة. توليد قوة حِصانية تبلغ 181 حِصانًا مع عزم دوران 246 نيوتن/ متر. موتور السيارة جاء متصلاً بناقل حركة أوتوماتيك والتحكم في نزول المنحدرات فتحة سقف بانورامية وشحن الهاتف الذكي لاسلكياً. تتميز بالتحكم التكيفي في ثبات السرعة ومساعدة تغيير المسار والتعرف على إشارات المرور.

أسعار سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2022