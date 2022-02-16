بسعر 40 ألف ريال أمتلك سيارة سوزوكي سويفت ديزاير في السعودية أوفر سيارة حديثة

سوزوكي سويفت ديزاير في السعودية ، Dzire Suzuki Swift هي سيارة سيدان صغيرة أنتجتها شركة سوزوكي اليابانية الرائدة في صناعة السيارات والمنافسة لشركات رائدة آخرى منافسة لها، انتجت سوزوكي سيارة Dzire Suzuki Swift عام 1983 وكان هذا أول خط أنتاج لها، نجحت الشركة في توزيع وبيع ملايين النسخ منها، سوزوكي ديزاير لها عدة تكوينات منها الهاتشباك والسيدان، ويرجع سبب نجاح هذه الفئة بسبب مواصفاتها الداخلية وتصميمها الخارجي أمام سعرها المغري الذي لا يضاهي، نحن بصدد معرفة سعر سيارة سوزوكي سويفت ديزاير ومعرفة أهم مواصفات السيارة المذهلة.

مواصفات 2022 Dzire Suzuki Swift

سعة المحرك 1.2 لتر.

4 سلندر.

سعة خزان الوقود 37 لتر.

قوة المحرك 82 حصان.

قوة عزم الدوران 113 نيوتن/ متر.

طول السيارة 3.995 ملم.

عرض السيارة 1.735 ملم.

قاعدة العجلات 2.450 ملم.

ارتفاع السيارة 515 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 378 لتر.

نظام ABS المانع لانزلاق الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

إمكانية التحكم في ثبات السيارة عن طريق نظام VSC.

ميزة عرض الإطارات أثناء الضغط.

وسائد هوائية.

أجهزة استشعار أمامية للاصطفاف.

سنتر لوك.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

شاشة عرض معلومات متعددة الوسائط.

5 مقاعد مصنوعة من القماش.

فتحات خلفية للمكيف.

مرآه تجميل.

المقود يعمل بالكهرباء.

جهاز مخصص لقياس الأميال المقطوعة.

مصباح ترحيب.

مصباح لقراءة الخرائط.

إمكانية التحكم بالمقعد يدوياً.

شبك أمامي كروم.

مزيل ضباب للنافذة الخلفية.

النوافذ الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مرآة جانبية.

مرآة الباب إللكترونية.

مشغل سي دي.

ميزة الدخول بدون مفتاح.

المكيف أوتوماتيك.

المقبس أمامي 12V.

إمكانية التحكم بالصوت عن طريق عجلة القيادة.

جهاز كمبيوتر لاحتساب المتبقي من الوقود.

شاشة صغيرة لعرض درجة الحرارة.

واجهة للـ أي بود.

عداد للمسافات.

راديو – بلوتوث – مدخل يو اس بي – مدخل AUX.

ميزة زر بدء التشغيل.

سعر سيارة سوزوكي سويفت ديزاير في السعودية 2022

تختلف أسعار فئات سوزوكي سويفت ديزاير 2022 بـ اختلاف مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2022 1.2L GL في السعودية بـ 40.600 ريال سعودي. سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2022 1.2L GLX بـ 46.345 ريال سعودي.

صور سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022