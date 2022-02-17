نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش الياباني.. سيارة تويوتا فورد برونكو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا فورد برونكو نتطرق لها من خلال تلك السطور حيث تعد تلك الماركة المميزة تويوتا تقدم أفضل أنواع الشاحنات المميزة، وتلتي تعطي كل من يقتنيها ميزات القيادة الثابتة الهادئة على مختلف الطرق الوعرة، وفيما يأتي نوضح أهم المعلومات عن السيارة وكمل ما يتواجد بها من مواصفات تؤهلها كي تكون هي الأفضل من بين أنواع السيارات المتواجدة بالأسواق المحلية، والعالمية، وفيما يلي أهم التجهيزات بالسيارة وسعرها بالسوق المحلي.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا فورد برونكو

أهم المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا فورد برونكو من بينها أن التصميم من الخارج للسيارة يعد قوي ومميز، ويمتلك القوة التي تؤهله للمرور على أصعب الطرق والمنحنيات، ومن خلال الآتي توضيح لمراجعة عن المواصفات الخاصة بالسيارة.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا فورد برونكو

مواصفات سيارة تويوتا فورد برونكو من أهمها ما نذكره تباعا بالنقاط القادمة:

السيارة متواجد بها الأسطح ذات الانحناء والتي تعد مقاومة وبشكل كبير لتواجد الماء.

السعة الخاصة بمحرك سيارة من موديل تويوتا فورد برونكو اثنين ونصف لتر.

القوة التي يتم إنتاجها من الموتور للسيارة تصل لنحو مائتين وسبعين حصان.

عزم الدوران للسيارة يصل لنحو مائتين وأربعين نيوتن لكل متر.

متواجد بالسيارة ناقل الحركة والذي يعمل بشكل أوتوماتيك، وقد تم تقسيمه لعدد خمسة من السرعات.

تجهيزات السيارة تويوتا فورد برونكو

تتواجد التجهيزات المتميزة بالسيارة والتي منها ما يلي:

الوسائد من النوع الهوائي الماص للرضوض والصدمات

متواجد أيضا نوع المكابح والتي تعد مانعة تماما للانغلاق، وتعمل بالتقنية إي بي إس

.السيارة متواجد بها القفل المركزي.

متواجد الخاصية التي تعمل على السيطرة الكاملة على النمط الخاص بالقيادة للسيارة.

مزايا السيارة

يتوفر فيها المكيف.

متواجد أيضا المشغل للسي دي.

الراديو مدمج بالسيارة.

شاشة تاتش بحجم ستة إنش.

سعر السيارة

السيارة تتوفر بمختلف الأسواق المحلية، والسوق العالمية بالأسعار التي تبدأ من حوالي ثلاثين ألف دولار سعودي، والسعر يعد متفاوت مع التفاوت والاختلاف بالتجهيزات التي تتواجد في كل نسخة من الفئات المختلف لتويوتا فورد برونكو.