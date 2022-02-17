مواصفات سيارة هيونداي النترا N2022 ومميزاتها واسعارها

السوق المصري والكويتي والإماراتي والسعودي حافل بالماركات الكثيرة والمتنوعة من السيارات التي تجذب العديد من الأشخاص، ومن بين هذه الشركات شركة هيونداي التي تحرص على إطلاق العديد من الأشكال المتنوعة، كسيارة إلنترا التي تعد من أكثر الأنواع الأكثر مبيعاً، ولاسيما في السوق المصري، وسوف نتحدث بشكل تفصيلي في هذا المقال عن مزايا سيارة هيونداي النترا موديل 2022، واسعارها في مصر والسعودية والأمارات والكويت.

مزايا سيارة هيونداي النترا N 2022

تتمتع سيارة هيونداي النترا بالعديد من المزايا التي جعلتها تتصدر قائمة السيارات، وإليكم المزايا كالتالي:

السيارة تضم محرك يصل سعته نحو 1600 سي سي، كما أن قوة الحصان تصل نحو 121 حصان، وأعلى درجة للدوران تصل نحو 156 نيوتن متر، ويصل عدد السلندارات يصل نحو 4.

تصل أقصى سرعة للسيارة 182 كم/ ساعة، ويمكن أن تصل سرعتها من 0 إلى 100 كم خلال 11.3 ثانية.

السيارة تكون مدعمة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ 4 سرعات، حيث أنها تحتاج بنزين 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم.

السيارة تشتمل على 5 مقاعد و 5 أبواب، كما يوجد لها حقيبة خلفية تصل ساعتها نحو 402 لتر، وتصل سعة خزان الوقود 53 لتر.

السيارة مزودة بنوافذ كهربائية من الأمام والخلف، بالإضافة إلى الزجاج الفاميه، ونظام الفرامل مانع للانغلاق، ويكون نظام الإيموبليزر مقاوم للسرقة.

يوجد بها وسادة هوائية مخصصة للركاب، وأيضاً يوجد بها وسادة هوائية مخصصة للسائق، ونظام الفرامل فيه قوي.

أسعار سيارة هيونداي النترا

يبحث العديد من الأشخاص حول أسعار سيارة هيونداي النترا، وإليكم قائمة الأسعار في مصر والسعودية والكويت والإمارات، وهي: