أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، في السعودية تعد من الشاحنات من النوع الرياضي القوية، والتي تكون متعددة الاستخدامات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة، وأهم المواصفات التي تتعلق بتجهيزات السيارة المميزة من كيا سبورتاج، وفيما يلي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن كل التجهيزات والمواصفات لسيارة كيا سبورتاج، وتكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج 2022 في السعودية تتمتع بالعديد من المواصفات التي تؤهلها لتكون من أفضل أنواع الشاحنات التي تتواجد سواء بالأسواق المحلية أو السوق العالمية، وأهم المواصفات نعرضها على هذا النحو الآتي:

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

تمتلك السيارة العديد من المواصفات والتي من أهمها ما يلي:

السيارة تمتلك القوة في التصميم الخارجي مع الاتساع بالمقصورة من الداخل.

متوفر بالسيارة العديد من التجهيزات، والتي من أبرزها الوسائد من النوع الهوائي للحد من الارتطام.

متواجد أيضا بالسيارة العديد من الملحقات للرفاهية بالسيارة ومنها المشغل للسي دي، ومتواجد أيضا المكيف الذي يعمل أوتوماتيكيا.

السيارة تمتلك أيضا الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك والمقسم لخمس سرعات.

السيارة بالطول الذي يصل لنحو مائة ثلاثة وثمانين إنش.

السيارة بالمحرك الذي ينتج القوة مائة سبعة وسبعين حصان.

العزم لدوران الموتور يصل لمائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

المكابل التي تمنع الانغلاق والتي تعمل بالخاصية إي بي إس متوفرة بالسيارة.

تمتلك السيارة أيضا عدد من التجهيزات للاستمتاع بالوقت أثناء التواجد بالسيارة حيث يتواجد الراديو المدمج، والشاشة تاتش بالمقاس ستة ونصف بوصة.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

السيارة كيا سبورتاج 2022 تعد من أهم ما يتواجد من شاحنات بمميزات عالية، ومتواجدة بكل الأسواق العالمية، والمحلية بعدد أربعة من الفئات، والتي تختلف في تجهيزاتها، ومواصفاتها، والسعر للموديل من سيارة كيا من الفئة الأولى حيث يصل لنحو خمسة وتسعين ألف ريال سعودي، والموديل من الفئة الثانية السعر له يصل لنحو مائة وخمسة ألف ريال سعودي، بينما السعر لفئتها الثالثة يصل لمائة وعشرين ألف ريال سعودي.