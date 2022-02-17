عروض سيارات 2022 بدون مقدم والقسط الأول مجاني للمواطنين والمقيمين

عروض السيارات الجديدة والمستعملة، فإليك أفضل العروض للسيارات موديل 2022 وأيضاً أختيار سيارة أحلامك بأقل سعر داخل العرض، ويستمر هذا العرض خلال الشهر، حيث يعطيك أفضل المميزات والخدمات المجانية، ومن أهم تلك المزايا أن القسط الأول مجاني وبدون مقدم، فسوف تحصل على سيارتك بفترة سداد تصل إلى 60 شهراً ومن ضمنهم شهر مجاني، فوفرت لك أقوى شركات التمويل للسيارات موديلات متنوعة وكثيرة، ويمكنك أختيار الأفضل لك، واختيار البرنامج المناسب لراتبك الشهري أو الأصلح لك، حتى لا تشعر بعدم الارتياح من الأقساط لسداد التمويل، وهناك عرض متوفر لسيارات جديدة موديل 2022 فقط أختار الأنسب لك.

عروض سيارات 2022

أحصل على سيارة أحلامك بأقل قسط شهري يبدأ من 800 ريال لسيارات سوزوكي 2022 وموديلات متنوعة، قرض سيارات مستعملة، ومنها ديزاير، ارتيجا، فيتارا، جمني، ويصل القسط الشهري إلى 1600 ريال، وهذه السيارات الموجودة داخل العرض بدون كفيل، ولا تحتاج إلى رسوم إدارية، ومتاح العرض للمواطنين والمقيمين، سيارات لمتوسطي الدخل، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحصل عليه بإجراءات سريعة وغير معقدة، فقط أختار ما تحتاج إليه من ضمن العرض وسوف تحصل على كافة التفاصيل للسيارة، كما أن العروض متاحة للمتقاعدين، وبأقل راتب شهري سوف تحصل على سيارتك التي داخل العرض، على علم بأن العرض سوف ينتهي في 28 من فبراير الجاري.

طريقة الحصول على عروض سيارات عبد اللطيف جميل

يمكنك التقدم لطلب عروض عبد اللطيف جميل للسيارات الحديثة أو المستعملة من خلال الموقع الإلكتروني، شروط الحصول على سيارات عبد اللطيف جميل، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8002442211 طوال أيام الأسبوع للاستفسار أو تقديم طلبات الحصول على التمويل، وتقديم صورة من الهوية الوطنية تكون طبق الأصل، أو صورة من الإقامة للمقيمين مع الإطلاع على الأصل، ورخصة القيادة سارية المفعول، وعقد إيجار للسكن للإثبات، عروض سوزوكي من عبد اللطيف جميل، والدخل الشهري ويجب أن لا يقل عن 3000 ريال حتى تحصل على التمويل، كما يجب أن تكون موظف بالقطاع الحكومي لمدة لا تقل عن شهر قبل طلب التمويل، والموظف بالقطاع الخاص يجب أن لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، ويتم إرسال نموذج طلب التمويل إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات.