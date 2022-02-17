نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض يتجاوز 13% على تويوتا برادو TXL 1 2022 العائلية الأكثر مبيعا بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض يتجاوز %13 على تويوتا برادو TXL 1 2022 العائلية الأكثر مبيعا بالمملكة توفير يتجاوز 22 ألف ريال، تعتبر سيارة برادو صاحبة الثلاث صفوف سيارة الطرق الوعرة، انضمت السيارات إلى تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية لموديلات 2022، حيث توفر تخفيض يتجاوز 22 ألف ريال، نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة و السعر الجديد بالإضافة إلى المعرض الذي يقدم هذا العرض المميز على سيارة تويوتا برادو TXL 1 2022 العائلية.

تخفيض يتجاوز %13 على تويوتا برادو 2022

انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، خاصة لدى معارض عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 143 ألف و 600 ريال بدلا من 165 ألف و 140 ريال تخفيض مذهل 13% و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث تتميز سيارة تويوتا برادو TXL 1 2022 العائلية بمحرك رباعي الأسطوانات 2700 سي سي بنزين، قوة 164 حصان السيارة جير اتوماتيك تعمل بنظام دفع رباعي.

تويوتا برادو TXL 1 2022 العائلية

تتميز السيارة فئة تي اكس ال 1 بجنوط مقاس 17 انش، تتميز اشارات على المرايا مع الطي أوتوماتيك، شفت صدام امامي، وطايات جانبية، حنايا عفش و كشافات ضباب ليد، كشافات ضباب خلفية، جناح خلفي، شبك كروم و حساسات خلفية، تتميز سيارة تويوتا برادو TXL 1 2022 السيارة العائلية الأكثر مبيعاً بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب و عدد خمس أحزمة أمان.

مزايا برادو TXL1 2022

تتميز السيارة بإمكانية التحكم عن طريق الريموت، نظام تثبيت السرعة، مقاعد في الصف الثالث، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من خلال المقود في البلوتوث، الأوامر الصوتية و مثبت السرعة، مرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق، تتميز سيارة تويوتا برادو TXL 1 2022 الاقتصادية بكافة مواصفات التكنولوجيا اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، نظام صوتي فاخر، نظام آمان، آبل كار بلاي و6 مكبرات الصوت.

تتميز السيارة تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل، كافة مزايا الرفاهيات اكسسوارات كروم، ثلاجة داخلية وشاشة ترفيه تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بكافة مواصفات الأمان نظام حماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، بالإضافة إلى مسند خلفي، منفذ طاقة خلفي، كاميرا خلفية و جنوط سيارة تويوتا برادو TXL 1 2022 الإقتصادية مقاس 17 إنش.