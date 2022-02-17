نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون شروط، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2021 فئة سمارت عدادها لا يتخطى 28 ألف كم، ماكينة 4 سلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان وتعمل مع ناقل حركة أوتوماتيك. السيارة باقي عليها أقساط أقل من أربع سنوات وسبب للتنازل هو السفر لبعئة دراسية خارج المملكة، التقبيل بدون شروط سوى وجود رخصة سارية وتعريف بالراتب إضافة إلى كشف حساب آخر 3 شهور، تبلغ قيمة القسط الشهري 1894 ريال والسعر كاش 89 ألف ريال. تتميز نظام تحكم كهربائي بالأبواب والنوافذ والمرايات، حساسات خلفية وحساسات لضغط الإطارات، نظام تثبيت السرعة وتحكم من المقود، مقاعد مخمل ومكيف أوتوماتيك وغيرها من المواصفات.

سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل بداعي السفر سيارة تويوتا هايلوكس دبل موديل 2022 فئة GL2 دفع رباعي، ماكينة ديزل 4 سلندرات سعة 2.4 لتر بقوة 147 حصان تعمل مع قير عادي والممشى 1600 كيلو متر فقط. بودي ومحركات وكالة وتتميز بنظام حماية من السرقة، فتح السيارة بالريموت، مقاعد مخمل ومكيف يدوي، فرامل مانعة للانغلاق مع إمكانية التحكم في الثبات والإنزلاق، بالاضافة إلى نظام دعم للمكابح ونظام للمساعدة في المرتفعات. السيارة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر من خلال بنك الرياض أو أي بنك آخر، قيمة المبلغ المتبقي بالكامل شامل التأمين ودفعة التملك هو 159 ألف ريال وقيمة القسط الشهري 1780 ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا راش 2021 وارد عبد اللطيف جميل وعدادها لا يتخطى عشرة آلاف كم، ماكينة 4 سلندرات سعة 1.5 لتر تعمل مع جيربوكس أوتوماتيكي. السيارة فئة نص فل تتميز بحساسات خلفية، مقاعد مخمل ومكيف أوتوماتيك، إضاءات ليد بالكامل ، نظام لتثبيت السرعة وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، فتح السيارة بالريموت وزر لتشغيل المحرك، نظام ضد السرقة ومزيا أمان عديدة وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل تقسيط لغرض السفر والتنازل بدون مقابل عن طريق عبد اللطيف جميل للتمويل، قيمة القسط الشهري 1500 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 53 قسط.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل لظروف السفر سيارة جيلي كول راي 2022 فئة فل كامل، ماكينة بنزين 3 سلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 174 حصان وعدادها 8000 كيلو متر فقط. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، نظام لتعديل درجة حرارة المقاعد تدفئة وتبريد، جنوط مقاس 18 إنش واطارات فاخرة، إضاءات ليد بالكامل وستائر جانبية، مقاعد جلد مزودة بتحكم كهربائي، فتحة سقف بانوراما وشاشة وسطية ذكية، نظام تثبيت سرعة، مكيف أوتوماتيك وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل أقساط على الراجحي بدون مقابل، يجب فقط أن يكون راتبك على الراجحي أو تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك لاتمام التنازل، عدد الأقساط المدفوعة 3 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 57 قسط، قيمة القسط الشهري 1178 ريال وقيمة دفعة التملك 31 ألف ريال.