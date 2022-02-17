نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور مواصفات سيارة جيلي كول راي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد الشركات الصينية في مجال صناعة السيارات خطة متقنة منذ فترة في السيطرة علي سوق صناعة السيارات علي مستوي العالم ، حيث تقدم الصين للعالم مجموعة من عمالقة الصناعة في مقدمتها شركات جيلي و جيتور وجريت وول و شيري ، وهي المجموعة القوية التي استحوذت علي مجموعات أوروبية عملاقة مثل فولفو وجي إم ونسب من لامبورجيني و سيات و فولكس ، وفي خطتها المتقنة تقوم تلك الكيانات الكبيرة بنقل تكنولوجيا هندسة المحركات ونواقل الحركة والاستفادة من تقنيات هذه الشركات في أنظمة التعليق ، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ينطلق لدمج تكنولوجيا شركات الاتصالات والمرئيات وشركات أنظمة الأمان ، ليخرج لنا منتج صيني المنشأ أوروبي الطابع بجودة تفوق مثيلاتها من الأوربيات الشعبية ، وتنافس كيانات يابانية وأمريكية عريقة ، وفي مقالنا اليوم بالصور مواصفات سيارة جيلي كول راي 2022 نقدم باكورة إنتاج جيلي ، والذي تقتحم به أسواق مصر والشرق الأوسط.

بالصور مواصفات سيارة جيلي كول راي 2022

جهزت شركة جيلي الصينية سيارات كولراي بمجموعة من المواصفات تنافس بها في نطاق أسعار منافس للغاية في السعودية :

محرك المكون من ثلاث أسطوانات بسعة لترية 1.5 لتر.

يولد القلب النابض قوة حصانية تصل إلي 174 حصان ميكانيكي.

عزم الدوران الناتج عن هذا الوحش الصغير يبلغ 255 نيوتن / متر.

ويخد هذا المحرك القوي نقل حركة ثنائي القوابض ” ديول كلاتش ” مبرد بالزيت.

يقدم ناقل الحركة ” الفيتيس ” في هذه السيارة سبع سرعات للأمام مع سرعة واحده للخلف.

تعزز عدد النقلات الأمامية الـ 7 القدرة علي توفير الوقود والنعومة في الأداء والنقلات.

يصل معدل استهلاك الوقود في هذه السيارة إلي مستوي الـ 6.5 لترات لكل 100 كيلو متر، ما يعادل 17.58 كم / لتر.

محرك سيارة جيلي كول راي ثلاثي الأسطوانات في مصر علي السيارة جيلي كول راي موديل 22.

وتم طرح جيلي كول راي موديل 2022 من جيلي في مصر.

تصميم خارجي مميز في السيارة جيلي كول راي

حظيت السيارة الجديدة من جيلي موديل 2022 بتصميم جذاب ومواصفات قياسية :

في معامل التصميم بشنغهاي بفكر يسابق الزمان حصلت كول راي علي مصابيح أمامية أنيقة تضيء بالليد والهالوجين.

تقع المصابيح علي أطراف واجهة أمامية من شبك بلاستيكي مطلي بالكروم يزينه من الوسط شعار جيلي.

تقع فتحات التهوية الأمامية في أسفل شبكة المنتصف أعلي الصدام الأمامي المتمتع بالقوة والمتانة بجوار نظيره الخلفي.

جاءت عجلات سيارات جيلي كول راي بقياس 18 بوصة بطابع رياضي عصري حديث.

الطول الكلي للسيارة 4 أمتار و 33 سم.

عرض السيارة جيلي كولراي متر وثمانون سم.

وترتفع عن الأرض بخلوص كلي 16.1 سم.

بينما جاء طول قاعدة العجلات بين المحورين الأمامي والخلفي 2 متر و 60 سم والذي يعطي براح وسعة للركاب بالأمام والخلف.

والوزن الكلي للسيارة بدون ركاب 1340 كيلو جرام.

كما تقدم الشركة الصينية سيارة جيلي كولراي ، سيارة جيلي أوكافانجو و جيلي ازكارا عبر جيلي الغانم.

تصميم داخلي ممتع

وضعت جيلي عينها علي تقديم تجربة فريدة للركاب في المقصورتين الأمامية والخلفية ضمن مواصفات جيلي كول راي :

مقاعد مريحة بخامات من الجلد والمخمل بين الفئات مع تهوية للمقاعد.

مساند لليد علي الأبواب والكنسول الوسطي بالأمام والخلف.

تطعيم للأبواب من البلاستيك المقوي الطري والجلد.

فتحة سقف بانورامية علي مرحلتين.

شنطة صندوق خلفي بسعة لترية 330 لتر ” ليست الأكبر في فئتها “.

نفق فتيس منخفض تماما ليقدم سعة في جلوس الصف الخلفي.

شاشة ترفيه بمقاس 10.7 بوصة بنظام الـ GKUI Smart Ecosystem .

مدخل للـ USB .

مدخل للـ AUX .

تقنية الاتصال بالبلوتوث لعرض صور وأغاني.

مرايات ضم وحركة كهربائية.

مشغل أسطوانات مدمجة CD player .

شاشة عدادات وسطية كوك بيت.

تتنوع الإصدارات الخاصة بـ جيلي الصينية مثل كول راي luxury gf و جيلي كول راي luxury gf فل ، جيلي كولراي بلس.

مواصفات الأمان في جيلي كول راي

تحرص جيلي علي ثقة العملاء بتقديم عوامل أمان تجعلها الخيار المنطقي للمستهلك من جيلي الصينية داخل السوق المصري :