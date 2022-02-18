سيارة الأحلام.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser بالشكل الجديد بمواصفات وأسعار ولا في الخيال

سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser، نتناولها من خلال تلك الفقرات الآتية، حيث يعد السعر لكل فئة من فئت السيارة يكون مختلف باختلاف الخصائص والمواصفات والتجهيزات حيث تختلف ما بين الفئة الأخرى، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم ما تمتاز به السيارة من مواصفات جعلت السيارة متميزة وبخصائص فريدة، وعن أهم المميزات للسيارة والتجهيزات الأكثر تميز نتحدث بالتفصيل من خلال ما يأتي مع التعرف على السعر الخاص بالسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

فيما يلي سنتناول المراجعة الكاملة لأسعار ولمواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، والتي تتمتع بالعديد من المزايا، ومن أكثرها أهمية تلك السيارة التي تمتاز بالكثير من المواصفات عالية الجودة، وفيما يلي من تلك الفقرات العرض الكامل لكل التجهيزات، والتي تعتبر من أفضل ما يتواجد بالسيارة ويجذب العملاء لشرائها.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 أهم ما يميزها تلك النقاط القادمة:

المواصفات التي تتعلق بهيكل سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 يعد قوي ومميز بالعديد من الخصائص بما فيها الصلابة والمتانة والقوة، علاوة على التصميم القادر على اجتياز مختلف الانحناءات والمرور بأصعب المنعرجات.

السيارة متوفرة بمحرك سعته تصل لألف وخمسمائة سي سي.

من أقوى التجهيزات لتلك السيارة توفر المكيف الأوتوماتيكي الذي يعمل بالريموت كنترول.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يصل لمائة وخمسين نيوتن لكل متر.

كما من أهم مميزات السيارة أنها تتوفر فيها العديد من النظم التي تكفل الأمان وسلامة القيادة، وبالنسبة لأهم ما يتواجد بالسيارة هي مكابح تعد مانعة للانغلاق تعمل بجودة نظام إي بي إس.

حيث أن السيارة متوفرة بأفضل نظم للقيادة السريعة والآمنة كما يتوفر بها القفل المركزي.

من أهم ما يميز السيارة متواجد بها كاميرا مثبتة بالخلف حتى تتم مراقبة محيطها من الخلف.

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية

السعر السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 يصل الي مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي بالأسواق المحلية بالمملكة السعودية .