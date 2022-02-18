نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والتميز.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 في السعودية بمواصفاتها ومميزاتها الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا لادا نيفا من أهم ما تتم متابعته من قبل كافة الأشخاص ممن يقبلون على الشراء لتلك السيارة التي تمتاز بالعديد من الخصائص والتي من أبرزها قدرة تلك السيارة على أن تجتاز كل الطرق الصعبة، ومن خلال تلك المقالة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أكثر أنواع السيارات التي كثر الحديث عنها مؤخراً مع بيان كل ما يتعلق بتلك السيارة، وتكلفة الشراء لها بالسوق المحلي بالمملكة السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا لادا نيفا lada niva

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة تويوتا لادا نيفا والتي تتسم بكل الخصائص الفريدة والمميزات بالتقنيات اليابانية المطورة لأفضل نوع من أنواع الشاحنات والسيارات التي تتمتع بالقوة في التصميم وبراعة الأداء مع انسيابية حركتها على مختلف الطرق الوعرة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المواصفات الخاصة بالسيارة.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا لادا نيفا

نتابع عبر النقاط الآتية المواصفات للسيارة تويوتا لادا نيفا والتي تكون على هذا النحو:

السيارة تمتاز بالأداء العالي والموتور بالقوة سبعة وثمانين حصان.

الموتور بسعة حوالي واحد ونصف لتر.

تلك السيارة تتمتع بقوة الهيكل لخاص بالسيرة بما يجعلها مميزة في عبورها على الطرق.

السيارة تتسم بالمقاعد المريحة والتي من الممكن أن يتم الضبط لمستواها بشكل إلكتروني.

تلك السيارة تتمتع بالخصائص التي تؤهلها لمراقب النقط العمياء.

أهم التجهيزات في السيارة

السيارة لها العديد من التجهيزات، والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيرة تتوفر فيها نوعية الفرامل التي تعمل بالنظام إي بي دي، ونظام إي بي إس.

السيارة متوفرة بنظام القيادة الآمن، ومتعدد الأوضاع ليتناسب مع كافة الطرق الوعرة.

متواجد الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيك.

السرعة للسيارة مائتين وعشرين كم لكل ساعة

السيارة ملحق بها المنفذ يو إس بي.

متواجد بلوتوث وشبكة للواي فاي.

شاشة تاتش، وراديو متواجدين بالسيرة.

أسعار سيارة تويوتا لادا نيفا

السعر الخاص بتلك النوعية المميزة من السيارات والتي تتوفر بعدد نسخة واحدة فقط متوفرة في مختلف المعارض بالسوق العالمية بسعر أربعة وثلاثين ألف دولار وقد يختلف السعر في المعارض الموجودة في بلدك.