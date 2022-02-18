نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة كيا موهافي 2022 بالسعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا موهافي تعد أكثر البيانات التي يهتم بمعرفتها مختلف الأشخاص ممن يفضلون الاقتناء لسياراتهم من موديلات كيا المميزة، وبالتحديد السيارة من نوع كيا موهافي، ومن خلال الآتي في تلك المقالة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص السيارة وأهم المواصفات والمزايا الخاصة بتلك السيارة الفريدة والتي من أهم ما يتوفر فيها المواصفات التي تجعلها من السيارات السريعة والمريحة والتي من الممكن أن تعبر لأصعب الطرق من خلال تلك المواصفات والمكونات الميكانيكية بالسيارة، مع بيان سعر السيرة بالأسواق.

مواصفات سيارة كيا موهافي 2022

نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات وأسعار سيارة كيا موهافي من أكثر ما يتساءل عنه راغبي الحجز للسيارة، والمواصفات من أهمها روعة التصميم الذي يجمع ما بين العصرية والكلاسيكية، ومن خلال الآتي نقدم تفصيل عن أهم ما يتواجد من مواصفات هامة بالسيارة.

مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي

من أهم تلك المواصفات التي تتواجد بالشاحنة من النوع المميز كيا موهافي ما يلي:

السيارة تتمتع بالمحرك بالسعة ثلاثة آلاف سي سي.

النسخة الخاصة بالسيارة متوفر بها العتبة الخاصة بالمصد المتواجد بالأمام.

متوفر بالسيارة محرك يمتاز بعوم دوران يصل لأربعة آلاف وأربعمائة لفة في كل دقيقة.

الطول الخاص بالعجلات ملائم للعبور على الطرق الصعبة.

السيارة تمتلك المزيد من المواصفات التي تساعد في القيادة الآمنة.

أهم تجهيزات الأمان بالسيارة

متواجد في السيارة التجهيزات للأمان والتي من أهمها ما يأتي:

المكابح المانعة تماما للانغلاق.

السيارة متواجد بها أيضا الوسائد من النوع الهوائي والتي تحد من التعرض للاصطدام.

متوفر كاميرا للمزيد من المراقب الخلفية لما حول السيارة.

متواجد بالسيارة أهم النظم الخاصة بالإضاءة من النوع الليد المميزة.

التكييف متوفر ويعمل بالريموت.

متواجد شاشة بمقاس ستة ونصف بوصة.

متوفر المنفذ إي يو إكس.

متواجد منفذ يو إس بي.

شبكة للواي فاي.

سعر سيارة كيا موهافي بالسعودية

السيارة من نوع موديل كيا موهافي تعتبر من السيارات القوية والتي تتوفر بشكل كبير بالمملكة السعودية، والسعر للموديل من فئته الأولى يصل لمائة ستة وثلاثين ألف ريال سعودي.