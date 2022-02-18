نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات عائلية في السعودية لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل سيارات عائلية في السعودية لعام 2022 متعددة، حيث يقدم السوق العديد من الإصدارات من طراز 2022. بما في ذلك فئة الكروس أوفر وكذلك فئتي السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية، وخاصة سيارات الدفع الرباعي، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق السيارات العائلية. وفي المقال التالي نتعرف على أفضل السيارات لهذا العام في السوق العالمية.

أفضل سيارات عائلية في السعودية لعام 2022

يمكن أن نستعرض في السطور التالية أفضل السيارات العائلية لهذا العام، ومن بينها:

فورد إكسبدشن موديل 2022

تأتي سيارة فورد إكسبيديشن 2022 مع حجرة أمتعة خلفية بسعة 528 لترًا، ويتم تشغيلها بمحرك سعة 3500 سم مكعب, بقوة 385 حصانًا وعزم دوران 629 نيوتن متر وسرعة قصوى تبلغ 185 كيلومترًا في الساعة، تتسارع هذه الميزات من 0 إلى 100 كيلومتر في 7.5 ثانية, تتراوح اسعار سيارة فورد إكسبيديشن 2022 في سوق المملكة العربية السعودية حتى 243,750 ريال سعودي.

كيا تيلورايد 2022

تعتبر هذه السيارة من أفضل سيارات عائلية في السعودية لعام 2022، حيث تتميز بأنها ذات تصميم متميز وفريد, إلى جانب ذلك، يتم تشغيل كيا تيلوريد 2022 بمحرك 3800cc 6 سلندر, كما يمكنك تطوير سعة 291 لترًا, وبالإضافة إلى قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 3،081 مترًا ، يبلغ عرضها 2،009 مترًا والارتفاع 1،801 مترًا, كما أن أسعار كيا تيلوريد في عام 2022 تتراوح من 143،028 ريال إلى 158،274 ريال سعودي.

ميتسوبيشي إكسباندر 2022

تبلغ قاعدة عجلات Mitsubishi Expander 2.775 مترًا كما أن السيارة مدعومة من الداخل بـ 7 مقاعد ، ومحرك 4 سلندر دفع بالعجلات الأمامية, وتتم القيادة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي. تنتج السيارة 105 حصان مع عزم دوران 141 نيوتن متر, سيتم بيع ميتسوبيشي إكسباندر 2022 في السوق السعودي مقابل 69،999 ريال.

تويوتا إنوفا موديل 2022

تعمل تويوتا إنوفا 2022 بمحرك 2700 سي سي رباعي الأسطوانات يولد 164 حصاناً، بقوة عزم 250 نيوتن متر بسرعة قصوى تبلغ 170 كم / ساعة, كما أن السيارة تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم / س في 11.7 ثانية. يولد 174 حصاناً و 360 نيوتن متر من عزم الدوران لمحرك 2800 سم مكعب.

ومن جانب آخر، تبدأ أسعار تويوتا إنوفا 2022 في السوق السعودي من 103،500 إلى 110،400 ريال, كما تعتبر هذه السيارة من أفضل سيارات عائلية في السعودية لعام 2022، وذلك بتصميمها الأنيق والمتميز.