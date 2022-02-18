ملكة الملوك الجبارة...سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022 مميزاتها، تنتمي سيارة شيفرولية كابتفيا للسيارات العائلية والتي نالت على إقبال كبير في أسواق السيارات، وبالأخص بالدول العربية لما تتميز به من مساحة داخلية وذات تصميم خارجي متميز للغاية، كما أنها اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود بنحو 7.5 لتر عند قطع مسافة قد تصل نحو 100 كم للسير ساعة كاملة، ويوج بها نحو خمس مقاعد والفئة الأخرى تبلغ نحو سبع مقاعد، والعديد من المواصفات سوف نتعرف عليها أكثر اليوم.

شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022 مميزاتها

مواصفات سيارة شيفرولية كابتفيا 2022

السيارة تأتي بموديل 2022 بالكثير من الفئات منها بريمير وبعض الأنواع الأخرى.

حيث تتسم كل فئة بوجود العديد من المواصفات القياسية، عن طريق توفير جمع وسائل الأمان والشعور بالراحة.

وجميع وسائل الترفيه، ويوجد بالسيارة شاشة ترفيه لعرض الوسائط بمقاس 8 بوصة تعمل بتقنية اللمس.

كما أن يوجد به شاشة للعدادات القياسية بنحو 7 بوصة، والسيارة يوجد بها حوالي 6 مكبرات للصوت ويوجد بها تقنية خاصية البلوتوث.

يوجد بالسيارة محرك ذات سعة 1.5 لتر حيث أن يولد عنه قوة تبلغ نحو 148 حصان.

كما أن السيارة تدعم العمل بنظام الدفع الأمامي، يوجد بها وسائد هوائية جانبية إلى جانب وجود وسائد أمامية خاصة بحماية الركاب والقائد.

السيارة يوجد بها مصابيح بالأمام والخلف تقبل تقنية ضد الضباب، إلى جانب توفير تقنية الليد.

يوجد بها نظام خاص للتحكم الكامل بجنوط السيارة تبلغ نحو 17 بوصة، متوفر بها فرامل مانعة للانغلاق.

مميزات سيارة شيفرولية كابتفيا 2022

يوجد بالسيارة شيفرولية كابتفيا 2022 نظام خاصة بالمراقبة لضغط الهواء الموجود بالإطارات، كما أنها يوجد بها العديد من الوسائل التي تمكن السائق من السير بكل سهولة على المرتفعات.

نظام خاصة بالمراقبة لضغط الهواء الموجود بالإطارات، كما أنها يوجد بها العديد من الوسائل التي تمكن السائق من السير بكل سهولة على المرتفعات. السيارة مزودة بكاميرات لمراقبة الطريق من الخلف خلال القيادة، كما أنها توفر لك إمكانية تعديد وضعية المقعد الخاص بالسائق لنحو ستة وضعيات متنوعة.

يوجد بالسيارة حساسات يستطيع السائق عن طريقها الركن الخلفي، كما أنها تحتوي على نوافذ تعمل بالكهرباء.

سعر سيارة شيفرولية كابتفيا 2022