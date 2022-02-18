سعر سيارة تويوتا رايز في السعودية ومواصفات السيارة الرائعة…بالصور

سعر سيارة تويوتا رايز وهي احد السيارات التي أطلاقتها الشركة اليابانية تويوتا، ومن المعلوم إن سيارات هذه الشركة العالمية لها نصيب كبير من السوق الخليجي والعربي بشكل عام وفي السعودية بوجه التحديد بشكل خاص، حيث يعشق معظم الشعب السعودي هذه السيارة حيث تعتبر السيارة من أبرز أنواع السيارات انتشار في السعودية، ولها قدرة تحمل كبيرة وعالية، وصالحة جداً في الطرق الوعرة، وهي السيارة الأفضل لعاشقين رحلات السفاري، وهذا ما أثبتة الكثير من الأشخاص من الشعب السعودي الذين يحبون هذا النوع من السيارات، ورغم إن سوق السيارات اصبح ملئ بالكثير من المنافسين إلا إن تويوتا دائما ما تأتي بالتميز في السيارات الخاصة بها.

سعر سيارة تويوتا رايز في السعودية

تعتبر سيارة تويتا رايز من أفضل السيارات العصرية ذات الفخامة والأناقة والتصميم الداخلي الرائع، وتمتلك السيارات مواصفات ميكانيكية مميزة لهذا رحب الكثير من الناس بشرائها، فيما يلي أهم البيانات المتعلقة بسعر السيارة في المملكة، حيث قامت إدارة العلاقات العامة لشركة تويتا رايز بإعلان سعر السيارة في المملكة العربية السعودية، وقد بلغ سعر السيارة من نوع أكس أل أي حوالي 63595 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر السيارة تويتا رايز من نوع ليمتيد بلغ 69.575 ريال سعودي، وقد وصفت الشركة السيارة بانها ذات تصميم أنيق وعصري وأكثر من الرائع، وتعتبرها الشركة من السيارات متعددة الاستعمال، وتعتبر السيارة جزء من عائلة سيارات SUV المقدمة من تويتا.

مواصفات سيارة تويوتا رايز

تصميم يوحي بمدى قوتها وصلابتها ويبلغ طول السيارة 4030 مم أي ما يقارب الأربعة متر وعرض يقدر ب 1710مم ارتفاع عالي جداً يقدر ب 1600 مم.

تمتلك السيارة محرك أكثر من قوي يعمل بقوة 83 حصان.

عزم الدوران في السيارة 113 نيوتن على متر.

تستهلك السيارة معدلات وقود تبلغ 20.2 كم في اللتر الواحد.

السيارة تتمتع بمعدلات استهلاك للوقود تبغ 19.3 كم في اللتر.

تمتلك السيارة ناقل حركة أو فيتيس من النوع CVT، ويتميز هذا النوع باستجابته السريعة.

الجدير بذكر إن السيارة لها نوعان فقط هم XLE ونوع LIMITED ووكل واحده منهم لها مواصفات مختلفة عن الأخري.