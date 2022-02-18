مواضفات وأسعار سيارة كيا سيراتو الأقوى والأحدث 2021

كيا سيراتو 2021 هي سيارة ممتازة بحجم متوسط، وحصلت على عنوان أحسن Sedan بحجم صغير لعام 2021، لمزجها المثالي بين عنصري الكفاءة والسعر، وسوف نتناول فيما يلي المواصفات الخاصة بها، والأسعار، وأبرز العيوب.

مواصفات كيا سيراتو

تتسع سيارة كيا سيراتو لما يصل إلى خمسة أشخاص، في صفين من المقاعد المنجدة والداعمة الفسيحة نسبيًا، والمريحة لفترات طويلة من الوقت، كما يوجد متسع كبير للشباب طويل القامة.

اللمسات الداخلية بها تجعلها من الموديلات الراقية، مع فتحات التهوية المستديرة، جعلتها تبدو أنيقة.

مساحة 15.3 قدم مكعب، تجعلها أحد أعلى الموديلات سعة في فئته.

تقنية ذكية وترفيهية بشاشة تاتش بحجم ثماني بوصات.

يتميز النظام بعناصر تحكم تحت الشاشة، للتحكم في إعدادات الصوت والمناخ، ويمكن رؤية الواجهة بيسر، والوصول إليها من مقعد السائق.

ضمان كيا سيراتو مميز، فهي تعتبر إحدى أطول الضمانات لأي صانع سيارات، حيث تمنح سيراتو 2021 ضمانًا أساسيًا لمدة 5 أعوام على 60،000 م، وضمان عشر أعوام على 100،000 م.

موتور كيا سيراتو متوفر بتقنية دفع رباعي، وصمامات سعة 2.0 لتر بقوة 152 حصانًا، ويتوفر GT في اختيارات مع شاحن سريع 201 حصان رباعي.

أسطوانات سعتها أكثر من لتر ونص، مع ناقل حركة كهربائي قياسي ثنائي اليد، مع 7 درجات من السرعة.

أسعار كيا سيراتو 2021

تختلف الأسعار حسب طراز السيارة، وسوف نوضح لكم الأسعار العالمية بالدولار الأمريكي، والسعر في مصر لطرازات مختلفة فيما يلي:

يبدأ سعر سيارة كيا سيراتو 2021 الحديثة بسعر عالمي حوالي 18 ألف دولارًا، وهو أقل من منافسيها في فئة سيارات Sedan.

طراز LXS بسعر 19،390 دولارًا.

بينما طراز GT-Line بسعر 20،490 دولارًا.

EX سعرها 23،090 دولارًا.

GT السعر الأعلى 22.790 دولارًا.

أما في مصر كيا سيراتو 2021 تباع في شكل جديد كليًا من 299.900 إلى 390.000 جنيه.

مزايا وعيوب سيارة سيراتو 2021

سوف نذكر أبرز المزايا والعيوب التي لاحظها الأشخاص الذين اشتروا كيا سيراتو، وذلك بعد تجربتها فيما يلي:

مزايا سيراتو 2021

قائمة موسعة من الميزات القياسية.

تقنية معلومات وخيارات رفاهية سهل الاستخدام.

اقتصاد الوقود.

الكثير من الميزات تستحق المال.

عيوب كيا سيراتو