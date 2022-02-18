مواصفات كيا اوبتيما تعرف على مميزات وعيوب السيارة قبل الشراء

الكثير من هواة ركوب السيارات السيدان ذات الحجم الوسطي، أصبح من المعجبين بتصميم هذا الطراز المميز من الشركة الكورية كيا للسيارات، وهذا بفضل التصميم الأنيق من الداخل، الذي وفر سعة وراحة لكل المقاعد، بالإضافة إلى نظام ذكي وعناصر ترفيهية سهلة الاستخدام، إلى جانب سهولة قيادتها للمبتدئين، لذا سنقدم لكم مواصفاتها وأسعارها وأبرز عيوبها في هذا التقرير.

مواصفات كيا اوبتيما

المقصورة الداخلية: مقاعد مريحة مع تنجيد قياسي من القماش، وتنجيد من أنواع مميزة وقوية من الجلد، كراسي قابلة للتعديل كهربائيًا، قابلة للوصول إلى الدفء التهوية، وعجلة قيادة مريحة، هناك سعة مريحة في كل من الأمام والخلف، وحتى الراكب الطويل يمكنه التمدد في الكراسي الخلفية، لتوفير الراحة والدعم.

كفاءة خامات أوبتيما الداخلية: يمكن لعدد قليل من سيارات Sedan متوسطة الحجم مثلها، أن تتناسب مع مقصورة هذه السيارة الفاخرة، الكثير من الأسطح ناعمة الملمس والعناصر الراقية.

سعة الحمولة في أوبتيما: تحسين مساحة التحميل فيها عند 15.9 قدمًا مكعبًا (450 لترًا)، فتصبح مساحة تحميل السيارة أعلى من متوسط ​​مساحة السيارة من نوع Sedan معتدلة الحجم.

نظام المعلومات والرفاهية: توجد صفات ذكاء مثالية في سيارة كيا أوبتيما سيدان 2020، فيوجد نظام معلومات ورفاهية UVO، وشاشة تعمل بالتاتش مساحتها 8 بوصات، و Android Auto، و Apple CarPlay، ومنافذ USB.

متوفر بها تقنيات مميزة مثل Bluetooth، و Siri Eyes Free ونظام صوتي بستة مكبرات صوت.

تشمل الميزات التقنية المتوفرة نقطة اتصال Wi-Fi وبوصلة، وراديو عبر الأقمار الصناعية عالي الدقة.

نظام الصوت المحيط بالجالسين وهو Harman Kardon، مع 10 سماعات مكثفة للصوت.

نظام ذكي وترفيهي بها الكثير من الخيارات، وبعض الوظائف لها عناصر تحكم مادية تتسم بالسلاسة، وشاشة اللمس تعرض رسومات واضحة واستجابة سريعة.

مزايا كيا اوبتيما

تقنية السلامة: سخية من الداخل والخارج، جيدة إلى حد كبير مع نظام الوسائد الهوائية الستة، وجيدة في الطراز الأعلى.

نظام المعلومات: جيد ولكنه غير مناسب للمبتدئين حيث أن قائمته المعقدة تتطلب تدريبًا مسبقًا.

المقصورة الداخلية: يتم استعمال خامات ممتازة الكفاءة من الجلد والكروم والألومنيوم.

عيوب سيارة اوبتيما