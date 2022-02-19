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عمر شويل - جدة إنها السيارة الاقتصادية الجذابة في السعودية.. إنها إلنترا 2022. وسنتكلم في هذه المقالة عن تفاصيل عرض تقسيط هيونداي النترا 2022 فل كامل في السعودية «سعر مميز». حيث أثبتت هيونداي النترا 2022 قوتها على الطرق السعودية لما فيها من امكانيات جيدة اثناء القيادة. وتأتي ضمن عروض الناغي على موديلات 2022 لشهر فبراير.

كم الفترة التي يسري فيها هذا العرض؟

بسري هذا العرض حتى حتى 28 فبراير 2022 أو نفاذ الكمية

ما هي مميزات عرض تقسيط هيونداي النترا 2022 فل كامل في السعودية من شركة المجدوعي للسيارات؟

بدون دفعة اولى. بدون رسوم ادارية. ضمان المصنع لمدة 5 سنوات / 100,000 كم. تأمين شامل طوال فترة سريان الجهة التمويلية. خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات. قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

كم مبلغ التقسيط المتاح؟

كم القسط الشهري لشراء سيارة هيونداي النترا 2022 فل كامل في السعودية؟

في الواقع القسط الشهري المعلن شامل ضريبة القيمة المضافة حيث يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة. ولكن العرض يبدأ بتقسيط مقداره 999 ريال سعودي. كذلك تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية المعتمدة.

ما هي المستندات والأوراق المطلوبة في عرض تقسيط هيونداي النترا 2022 فل كامل في السعودية؟

صورة هوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل صورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل خطاب تعريف من جهة العمل كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر أصل خطاب التأمينات الاجتماعية

مميزات النترا 2022 فل كامل

يوجد أنواع مختلفة من النترا 2022 وسنتكلم هنا عن إلنترا سمارت 1.6 والتي يبلغ عدد مقاعدها خمسة مقاعد. وسرعتها القصوى128 / 6,300 (ps/ rpm) عدد السلندر 4. ونوع الناقل الحركة اوتوماتيك. واستهلاك الوقود بنزين. ويصل استهلاك الوقود 16.8 Kmpl. وفيما يخص الابعاد فهي كالتالي: الطول العام 4675 ميليمتر. والعرض العام 1825 ميلليمتر، والارتفاع الكلي يصل إلى 1430 ميلليمتر. أما عجلة القاعدة فهي 2720 ميلليمتر. ووزن السيارة بالكامل 1750 كيلو جرام.

قوة محرك النترا 2022 فل كامل ؟

محرك بنزين 0.Smartstream G2 أقصى قدرة 159 حصانًا عند سرعة دوران 6200 لفة في الدقيقة وأقصى عزم 19.5 كجم عند 4500 لفة في الدقيقة.

تصميم مهم في إلنترا 2022 من محمد يوسف الناغي

1- يبرز تصميم النمط الجوهري البارمتري المجسم عمق الشبكة الأمامية. مما يجعلها شبيهة بالأحجار الكريمة المقطوعة على شكل الألماس.

2- كما وتتحدى المصابيح الأمامية العريضة والممتدة معًا لتمنح إلنترا مظهرها الرياضي الأمامي.

3- كما أن مغير اتجاه الهواء الحاد على صندوق السيارة والمصباح الخلفي المدمج متعدد الوظائف. والذي يمثل شعار شركة هيونداي بتصميمه المميز على شكل حرف الـ H. مما يجعل شكل السيارة من الخلف أنيقًا بمظهر عالي التقنية قادم من المستقبل.

مصباح خلفي مسدس الزوايا في إلنترا 2022

“كما أن مغير اتجاه الهواء الحاد عىل صندوق السيارة والمصباح الخلفي المدمج متعدد الوظائف، والذي يمثل شعار شركة هيونداي بتصميمه المتميز على شكل حرف Hبمظهر عالي التقنية قادم من المستقبل.، يجعل شكل السيارة من الخلف أنيقا”

هيونداي النترا CN7