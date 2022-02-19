نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة المذهلة.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا بيلتا الجديدة نتبعها من خلال هذا التقرير التالي حيث نقوم بعرض مختلف لمواصفات التي تتعلق بالسيارة، وحجم التجهيزات التي تتوفر بها، حيث تعد من بين أقوى الشاحنات الممثلة للمركبة القوية القادرة على أن تخترق مختلف الطرق الوعرة، وفي ذات الوقت تتمتع بالعصرية سواء من الداخل، أو من الخارج، ومن خلال السطور نوضح أهم المعلومات التي تخص الوصف الخارجي والداخلي للسيارة مع بيان أهم المعلومات عن تجهيزاتها، وسعر الشراء بالسوق المحلي بالمملكة السعودية، والسوق المحلي بمصر.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا الجديدة

المواصفات مع بيان سعر سيارة تويوتا بيلتا الجديدة من أهم ما يتم البحث عنه حال الرغبة في الحجز لهذا النوع المميز من السيارات والتي تمتلك مواصفات من النوع لقياسي التي تنطبق مع أعلى المعاير القياسية العالمية فيما يتعلق بتصنيع السيارات، ومن خلال ما يلي نوضح أهم موصفات السيارة.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بيلتا الجديدة

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا الجديدة نذكرها على هذا النحو الآتي:

السيارة تتوفر بطول يصل لنحو أربعة أمتار ونصف.

عرض السيارة يتجاوز المتر ونصف.

السعة الخاصة بالشنطة الخلفية تصل لنحو أربعمئة سبعة وثمانين لتر.

السيارة تتوفر بها المقاعد المريحة بعدد خمس مقاعد.

الجنوط الخاص بالعجلات من النوع الرياضي وبالقياس سبعة عشر بوصة.

أهم التجهيزات التي تتوفر بالسيارة

السيارة من نوع تويوتا بيلتا متوفر فيها العديد من التجهيزات المميزة والتي من أهمها ما يأتي:

متواجد المكابح التي تمنع الانغلاق.

القفل المركزي متواجد بالسيارة.

القفل المركزي متواجد بالسيارة. النظام المخصص للمراقبة للنقاط العمياء موجود بالسيارة.

أهم المميزات للسيارة

متواجد المكيف الأوتوماتيكي في السيارة.

نظام صوتي مميز وقد تم دعمه بعدد سبعة من السماعات.

متواجد الشاشة بالمقاس سبعة بوصة.

أسعار سيارة تويوتا بيلتا الجديدة

السعر الخاص بالسيارة من نوع تويوتا بيلتا يصل لنحو من ستين إلى خمسة وستين ألف ريال بالمملكة السعودية، بينما نفس الموديل سعره بالسوق المصرية يصل لنحو مائتين خمسة وسبعين ألف جنيه مصري، والسعر يعد متفاوت حسب مستوى التجهيزات.