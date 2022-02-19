أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشكلها الجديد بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تعد من بين السيارات الأقوى والتي تتوفر فيها لعديد من المزايا والتجهيزات التي من أبرزها ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك الفقرات حيث نقوم بعمل مراجعة كاملة عن تلك السيارة، والتي تعد واحدة من بين أقوى الخيارات المطروحة بالسوقين المحلي والعالمي للسيارات، ومتواجدة في عدة فئات، كما سنوضح التكلفة الشرائية لتلك السيارة، والتي تعد متفاوتة ما بين الفئة والأخرى.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من الموديل كيا سبورتاج 2022 من الممكن اعتبارها سيارة متعددة الاستعمالات حيث تعد نوع من أنواع السيارات الرياضية الأكثر تميز، والتي تمتلك العديد من الخصائص مع المواصفات والتجهيزات التي تؤهلها لتكون من أقوى ما يمكن أن يقاد من سيارات لها القدرة على أن تجتاز أصعب الطرق وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن، وفيما يأتي أهم المواصفات والمميزات في السيارة.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022

أبرز وأهم المواصفات للسيارة ما يلي:

السيارة تتوفر بطول الذي يصل لنحو مائة ثلاثة وثمانين بوصة.

السعة الخاصة بالشنطة الخلفية تصل لنحو ستة وثمانين لتر

السيارة بها عدد خمسة من المقاعد المريحة.

الجنوط للعجلات الرياضي وبالقياس خمسة عشر بوصة.

أهم التجهيزات المتوفرة بالسيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج متوفر فيها العديد من التجهيزات المميزة والتي من أهمها ما يأتي:

متواجد المكابح والتي تمنع الانغلاق، وتعد من الأنواع التي تعمل بنظام إي بي إس.

القفل المركزي يعد من الخصائص المتوفرة بالسيارة.

النظام المخصص للنقاط العمياء ومراقبتها موجود في السيارة من نوع كيا سبورتاج.

السيارة متوفر بها الشاشة بمقاس ستة بوصة.

متواجد منفذ يو إس بي، وراديو مدمج.

السيارة متوفر بها نوع الوسائد الهوائية للوقاية من التصادم.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

السعر الخاص بالسيارة من نوع كيا سبورتاج حسب حجم التواجد للتجهيزات يعد ما بين ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي للفئة الأولى لكيا سبورتاج، ومائة اثنين وثلاثين ألف ريال للسيارة من نوع كيا سبورتاج وهذا السعر لسيارة من الفئة الرابعة وهذا بالسوق المحلية للسعودية.