سعر افالون 2022 جميع الفئات لدى عبداللطيف جميل.. رخيصة بالضريبة

افالون 2022 الوعرة الجبارة سيارة الاحلام للكثيرين في المملكة العربية السعودية، وتعد علامة تويوتا اليابانية من أقوى وأفخم علامات السيارات في العالم لاسيما السعودية، وجذبت السيارة المشار إليها الأنظار إليها بتجهيزاتها القوية الجبارة وخامات تقفيلها الفخمة التي تلائم الكثير من الأذواق خاصة هؤلاء الراغبين والباحثين عن التميز في عالم السيارات وتنافس افالون العديد من السيارات في السعودية أبرزها هونداي ازيرا لكن السيارة بطلة هذا الموضوع هي الاختيار الأكثر فخامة وقوة.

سعر افالون 2022 جميع الفئات من عبداللطيف جميل.. افالون 2022 الفخمة

هناك 4 فئات من تويوتا افالون وتترواح الأسعار على حسب اختلاف التجهيزات ما بين الفئات وفيما يلي الأسعار.

وفي الوقت نفسه سعر فئة XLE هو 139 ألف و35 ريال سعودي.

فئة افالون تورنق بسعر 148 ألف و350 ريال.

كذلك فئة لمتيد بسعر 158 ألف و815 ريال سعودي.

بالإضافة على فئة فل كامل بريموم بسعر 177 ألف و790 ريال.

إمكانيات افالون فل كامل الوعرة الجبارة وحش الصحراء الفخمة بالمملكة العربية السعودية

السيارة تأتي بمحرك بقوة 297 حصان، استهلاك وصرفية الوقود للسيارة الوعرة 26 كيلومتر مقابل 2 لتر من البنزين.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على ناقل حركة هو اتوماتيكي بـ8 سرعات.

السيارة تحتوي على رفاهيات كبرى منها شاحن بدون سلك، وكذلك فتحة سقف بانورامية.

نظام صوتي عملاق مكون من 14 سماعة من ماركة JBL القوية.

تشغيل المحرك وإيقاف بضغطة زر واحدة، وتأتي السيارة بقوة جبارة فهي سيارة فاخرة وليست اقتصادية موفرة.

مزايا خرافية في افالون الجديدة تلفت الأنظار إليها