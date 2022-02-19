تخفيض النترا 2022 نص فل الوعرة الجبارة 5%.. النترا رخيصة الملكة

اسعار النترا 2022 المستعملة تتعرض للانخفاض في سوق السيارات السعودي، وتعد النترا أحد أهم السيارات من حيث الانتشار في المملكة، وتعد علامة هيونداي الكورية الجنوبية من أكثر علامات السيارات الاعتمادية التي تقدم كذلك موديلات فاخرة ناجحة في جميع دول العالم وفي السعودية كذلك، وتقدم هونداي عدد من الموديلات التي تتمتع بنجاح واسع في المملكة منها، سوناتا، ازيرا، كونا، توسان وكذلك سنتافي.

تخفيض النترا 2022 نص فل الوعرة الجبارة مواصفات قوية 100%

يبلغ سعر النترا 2022 نص فل حاليا هو 103 ألف و61 ريال سعودي، وقد انخفض هذا السعر بنسبة جذابة هي 5% تقريبا.

وفي الوقت نفسه كان سعر ذات السيارة وقت طرحها في النصف الثاني من عام 2021 هو 108 ألف ريال سعودي.

وتعد النترا الجديدة بفضل مزاياها الخرافية التي سوف نستعرضها فيما بعد أحد أبرز الاختيارات في عالم السيارات حاليا.

النترا نص فل.. مواصفات جبارة وأسعار رخيصة

السيارة هيكلها سيدان مناسب لجميع المهام حتى الوعرة منها، وتحتوي السيارة على محرك بقوة 159 حصان ميكانيكي.

وفي الوقت نفسه استهلاك السيارة هو 16 كيلومتر تقريبا أمام كل لتر بنزين.

ناقل الحركة اتوماتيكي ب8 سرعات ليخرج أقوى أداء لدى المحرك الجبار ذو القوة الكبيرة.

تحتوي السيارة على 6 وسائد هوائية وهو عدد جيد قياسا بالمهمة الموكلة إليها للحفاظ على سلامة الركاب عند الحوداث.

الراحة والرفاهية في النترا الجديدة النصف فل

السيارة تحتوي على نظام تثبيت السرعة، اقفال كهربائية للأبواب مع زجاج كذلك يعمل بأزرار صعودا وهبوطا.

وفي الوقت نفسه تحتوي النترا على تكييف ثلاجة ويعمل على منطقة واحدة لكنه أدائه قوي ويغطي جميع صالون السيارة.

النترا تحتوي على منفذ USB وكذلك السيارة مجهزة للإتصال بالهواتف مهما كان نظام تشغيلها.

إضاءة السيارة الأمامية مناسب للجميع فهو قوي ومن نوع هالوجين.

الاختلاف ما بين فئة النترا فل كامل وفئة نص فل من النترا