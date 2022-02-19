سيارات مستعملة للتنازل في المملكة العربية السعودية هي الجملة التي يبحث بها العديد من مستخدمي محرك البحث جوجل، وتعد السيارات التي تباع بنظام التنازل من أكثر الأنظمة نجاحًا في تناول السيارات بالمملكة ويرجع ذلك لسهولة الإجراءات المتبعة بالإضافة إلى انخفاض الأسعار بالمقارنة مع شراء سيارة جديدة بالتقسيط، وهناك العديد من الاختيارات لدى المستهلك الراغب في شراء سيارة بنظام التنازل وفيما يلي بعضا منها بأسعار أقساط شهرية تحت الـ1500 ريال سعودي.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بأقساط رخيصة أقل من 1500 ريال

هناك سيارة ام جي ار إكس 5 في الرياض، موديل السيارة هو 2020، لون السيارة هو الأبيض من الخارج والبيج من الداخل.

وفي الوقت نفسه السيارة دفع رباعي، قير السيارة اتوماتيكي بـ 6 سرعات، نوع وقود السيارة الصينية يعمل بالبنزين.

كذلك هناك 6 سنوات ضمان على السيارة انقضى منهم سنتين، ممشى السيارة هو 5000 كيلومتر.

القسط الشهري للسيارة هو 1485 ريال شهريا، ومبلغ السيارة الكامل هو 112 ألف ريال سعودي.

السيارة للتنازل بدون مقابل نهائيا والمطلوب أرواق راتب أكثر من 4000 ريال سعودي.

يمكن سداد السيارة مبكرا مقابل مبلغ هو 75 ألف ريال، وهناك بعض المزايا الجيدة في السيارة منها

احتوائها على إمكاينة التشغيل بالبصمة بالإضافة إلى باب شنطة يعمل بالكهرباء كاميرا خلفية شاشة جبارة في التابلوه.

سيارات مستعملة للتنازل النترا 2021 بأقل من 1500 شهريا

هناك سيارة النترا 2021 للتنازل بدون مقابل ولا طلبات في الرياض، السيارة باللون الأسود الفخم.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة من الداخل والخارج جيدة ولا تحتاج إلى تعديل وليست عليها اي ملاحظات.

السيارة للتنازل على مصرف الراجحي وسعر القسط الشهري هو 1476، ممشى السيارة هو 11 ألف كيلومتر.

عدد الأقساط المدفوعة 8 وهناك دفعة أخيرة عند كتابة عقد السيارة بإسم مالكها بقيمة 25 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه حالة محرك السيارة والبودي الخارجي بحالة الوكالة وبدون اي ملاحظات.

يارس 2021 للتنازل بلا مقابل لدواعي السفر في المملكة العربية السعودية