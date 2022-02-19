يارس 2022 الاعتمادية الجبارة والاقتصادية القوية لأبعد الحدود، الآن يمكنك الحصول عليها بأرخص قسط في المملكة العربية السعودية، وتعد يارس واحدة من السيارات المناسبة لاحتياجات مئات الآلاف من السعوديين، وانطلقت يارس لأول مرة عالميا في عام 1999 وحققت نجاح خرافيا وانعكس النجاح الكبير للسيارة على نسب مبيعات السيارة على مدار السنوات وأخرها 2021 حيث حققت السيارة نسب مبيعات مذهلة وجبارة.

يارس 2022 بأقل قسط لدى عبداللطيف جميل 500 ريال شهريا.. تويوتا رخيصة

تقدم وكالة عبداللطيف جميل لتمويل السيارات أقل قسط عند تقسيط يارس الجديدة بـ500 شهريا بالسعودية وفيما يلي الشروط.

وفي الوقت نفسه للحصول على هذا القسط يجب دفع مقدم سعره 30 ألف ريال سعودي.

دفعة السيارة الأخيرة التي تسدد بعد انتهاء فترة الأقساط هي 6 آلاف و120 ريال سعودي.

مدة التقسيط هي 60 شهر ومعدل النسبة المئوية السنوية هي 28%.

باقي اشتراطات الحصول على تقسيط يارس الجديدة من عبداللطيف جميل

مصروفات الإصدار التي يجب تسديدها قبل الشروع في بدأ عقد التمويل هي 196 ريال شهريا.

وفي الوقت نفسه هناك قيمة ضريبة قيمة مضافة بقيمة 8771 يتم سدادها منفردة فهي ليست خاضغة للتمويل.

الفئة المشار إليها والتي هي محل كل هذه الأرقام المرفقة في المقال هي فئة يارس Y FLT.

مواصفات وسعر يارس Y FLT في المملكة العربية السعودية

ماتور يارس بسعة لتر ونصف مكون من 4 اسطوانات.

وفي الوقت نفسه قدرة السيارة القصوى على السير هي 180 كيلومتر في الساعة

قوة السيارة هي 105 حصان.

تأتي السيارة بناقل حركة اتوماتيكي 7 نقلات.

سعر السيارة لدى عبداللطيف جميل وكيل علامة تويوتا في المملكة العربية السعودية هو 57 ألف و40 ريال.

مزايا الآمان في يارس الجديدة ملكة الاقتصادية والاعتمادية