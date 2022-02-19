الفخامة والتكنولوجيا العالية... كيا سبورتاج 2023 الجديدة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية

كيا سبورتاج 2023 الجديدة، تعتبر سيارة كيا سبورتاج من سيارات الجيل الخامس الجديدة، كما أنها من بين سيارات الكروس أوفر للدفع الرباعي المدمج، والتي تم طرحها من قبل دولة كوريا الجنوبية، وقد كشفت الشركة المصنعة عن ما تتمتع به السيارة من مميزات ومواصفات عالية الجودة، حيث أنه من المقرر أن يتم طرحها بالأسواق خلال نهاية هذا العام، وأصبحت تتنافس مع أعرق السيارات منها سيارة هيونداي توسان 2021، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات وأسعار السيارة.

كيا سبورتاج 2023 الجديدة

كيا سبورتاج 2023 الجديدة

السيارة تأتي بأبعاد تبلغ نحو الطول 4660 ملمم، والعرض الخاص بها يبلغ 1865 ملم.

أما بالنسبة للارتفاع قد يبلغ نحو 1660 ملم.

وطول قاعدة العجلات يبلغ نحو 2755 ملم.

سيارة كيا سبورتاج 2023 متوفرة بخيارين متنوعين من المحركات الأول منها محرم رباعي الأسطوانات TGDI، ويبلغ سعته 1.6 لتر.

وينتج عنه قوة تصل نحو 180 حصان.

المحرك ذات عزم دوران 265 نيوتن لكل متر، ويدعم العمل بناقل حركة أوتوماتيك ويعمل بنحو 7 سرعات متنوعة إلى جان

وجود ناقل حركة مانيوال يعمل معدل 6 سرعات متنوعة.

بالنسبة للمحرك الثاني فهو يعتبر محرك ديزل مزود بشاحن توربيني قياسي، وذات سعة 2.0 لتر ويولد عنه قوة 186 حصان.

يبلغ عزم دوران نحو 417 نيوتن لكل متر، والمحرك يوجد به ناقل حركة أوتوماتيك يعمل بنحو 8 سرعات متنوعة، وبه محول عزم دوران متعدد.

مزايا سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023

السيارة تعتمد 2023 والتي تزيد من قدرة السيارة أثناء القيادة بالطرق الصعبة والطرق الرملية.

تعتمد 2023 والتي تزيد من قدرة السيارة أثناء القيادة بالطرق الصعبة والطرق الرملية. السيارة مجهزة بالعديد من التجهيزات بشكل تلقائي على حسب أوضاع القيادة المريحة للغاية منها الرياضي والاقتصادي.

يوجد بها نظام تعليق للتحكم بالكهرباء، يوجد بها أيضاً نظام المناولة يتم بشكل إلكتروني.

مقصورة السيارة الداخلية واسعة من الداخل وعملية للغاية حيث أنه يوفر مساحة داخلية شاسعة وتعمل بذكاء.

أسعار كيا سبورتاج 2023