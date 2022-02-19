وصلت الأسطورة الحديثة..سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 بالمملكة العربية السعودية بمواصفات وسعر خيالي

سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 تشتمل بمميزات حديثة مستوحاة من سيارة تويوتا إف جي 40 الأصلية تمنح الإطارات القياسية لجميع التضاريس والدفع الرباعي بدوام جزئي مع علبة النقل ذات السرعتين، من التراث العملي والقادر بموقف قوي تم تعزيزه بوسائل الراحة الحديثة والقدرات المتقدمة. تتضمن حزمة المظهر المتميز للطرق الوعرة عجلات فولاذية مقاس 16 بوصة، ولكنها تحافظ على أسلوبها الكلاسيكي المتين مع قضيب الثور وقضبان السقف وشارات التراث. محركها القوي V6 سعة 4.0 لتر يضع أقصى قوة حصانية على الأرض بينما يظل سلسًا وهادئًا عند السرعات العالية. اصعد إلى مقعد السائق المرتفع الذي يحظى بالاهتمام والاحترام من الطريق أمامك، وإليكم التفاصيل الكاملة في سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 بالمملكة العربية السعودية

المواصفات الهائلة في سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022

إنها تويوتا إف جي كروزر 2022 المحبوبة من قبل عشاق الفخامة والقوة مجتمعة وهي ما اقترحته عليهم شركة تويوتا اليابانية المتخصصة في تلبية احتياجات عملائها بإضافة عدة تحديثات للسيارة لإبهار الجميع على النحو التالي :

تعمل السيارة بمحرك 6 سلندر سعة 6 لتر وقوة 268 حصان.

المحرك مدعوم بعلبة تروس يدوية 5 سرعات.

استهلاك الوقود حوالي 9.8 كيلو لكل لتر مع قدرة سحب 225 كيلو جرام السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي.

تتميز السيارة بعدد من الميزات التي تجعلها تتقدم على منافسيها من حيث المظهر والأداء والجودة لا سيما تصميمها الداخلي الذي لفت الأنظار.

غرفة كبيرة لتزويد السائق والركاب بمستوى عالٍ من الراحة حيث أنها مكونة من خمسة مقاعد تتسع لخمسة بالغين.

تتمتع تويوتا إف جي كروزر 2022 بمظهر متطور بتفاصيل أنيقة لإبهار ركابها.

مصدات مقاومة للاصطدام في الأمام والخلف.

يبلغ طول السيارة حوالي 4670 ملم وعرضها 1905 ملم تقريباً وارتفاعها 1830 ملم تقريباً مع فجوة 2690 ملم.

عجلات ألومنيوم قياس 17 إنش

تقدم تويوتا إف جي كروزر 2022 تجربة قيادة آمنة لعملائها.

نظام التحكم في ثبات السيارة (VSC). نظام التنبيه من الاصطدامات الأمامية (FCW). • نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS لمراقبة ضغط الإطارات. مانع انغلاق المكابح (ABS). مراقبة استقرار السيارة TCS. نظام توزيع قوة الاحتكاك الإلكتروني (EBD). يوجد وسادتان هوائيتان. يلتقط باليدين. نظام منع تشغيل المحرك.

سعر تويوتا إف جي كروزر 2022

خلال إطلاق تويوتا إف جي كروزر 2022 أعلنت الشركة اليابانية الأسعار التالية: