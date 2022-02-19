نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 أقوي سيارات الخليج والأكثر مبيعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من أكثر السيارات مبيعاً في الوطن العربي، أن لم تكن تحتل القائمة، تلك السيارة المذهلة تملك شعبية كبيرة في العالم تباع تقريبا ب 170 دولة حول العالم، بسب ما تقدمة من أداء مبهر في أصعب الظروف، وإمكانياتها العالية متعددة الاستخدامات، لاندكروزر هى حلم الكثير من الشباب الطموح، ومحبى خوض المغامرات، تقدم تجربة قيادة ممتعة لا مثيل لها في فئة الدفع الرباعي.

سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

منذ ظهروها من عشرات السنوات وهى تتطور وتواكب العصر وتحافظ على الريادة، فى عالم الطرق الوعرة، تناسب العائلات والمغامرين، ورجال الأعمال أيضا، مقصورتها الداخليه تصلح لجميع الأغراض، فسيحة، أنيقة ذات أتساع كبير، تدعم أحدث التقنيات، تأتي بمحرك أسطوري يتناسب مع قوتها، ويمنحها الثبات والاتزان على الطرقات والمنحدرات، تم تخفيف وزنها للحصول على أداء أفضل من ذي قبل.

مواصفات 2022 Toyota land cruiser

الهيكل الخارجي للسيارة أصبح أكثر صلابة ومتانة في هذا الأصدار، عن النسخ السابقة، تم تخفض الوزن بمعدل 200 كيلو، وأيضا مركز الثقل مما يساعد على حماية السيارة من الانقلاب، نظام التعليق تم إدخال بعض التعديلات عليه، للحصول على قيادة أسهل، وبأقل مجهود، والتحكم في السيارة بكل سلاسة.

سيارة 2022 Toyota land cruiser لم ترتكز فقد على قوة الأداء، بل أصبحت ذات ملامح مبهرة وجمالية، كل تفصيلة تنم عن الفخامة، والأناقة في تلك التحفة الفنية من شركة تويوتا، تملك حضور قوي، ومدهش الشباك الأمامية ضخمة وبارزة، ذات تصميم رياضي جريء، حصلت على تصميم جديد للمصابيح سواء الأمامية أو الخلفية حتى تقاوم التلف لأطول وقت ممكن.

مقصورة تويوتا لاندكروزر 2022 الداخلية

المقصورة الداخلية رائعة، متعددة الاستخدامات تتميز بتصميمها الانيق الراقي، تتسع ل 7 أشخاص أو 8 تناسب مقاعد الصف الأول والثاني البالغين بكل أريحية، مازالت مقاعد الصف الثالث ضيقة بعض الشيء، لكنها قابلة للطي للحصول على المزيد من المساحة في الخلف، يوجد بالداخل بعض اللمسات الخشبية ذات الطابع الكلاسيكي الفاخم، جميع المقاعد تدعم نظام للتدفيء.